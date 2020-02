OSN: Severná Kórea napriek sankciám dováža ropu, vozidlá a alkohol

New York 11. februára (TASR) - Severná Kórea, ktorá je vystavená radu sankcií zo strany OSN, ilegálne dováža čoraz viac ropy, pričom pokračuje aj v importe ďalších sankcionovaných tovarov vrátane luxusných vozidiel, alkoholu či robotických systémov.



Uvádza sa to vo výročnej správe, ktorú v pondelok predložila expertná skupina Bezpečnostnej rady OSN v New Yorku, poverená monitorovaním dodržiavania sankcií. V utorok zo správy citovala tlačová agentúra AFP.



V roku 2017 boli na Pchjongjang uvalené série medzinárodných sankčných opatrení, ktoré obmedzujú jeho dovoz ropy a zakazujú vývoz uhlia, rýb a textilu so zámerom prinútiť krajinu, aby zastavila svoje programy jadrového výskumu a vývoja balistických zbraní.



Sankcie sa však ukázali ako neúčinné.



Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) napriek dvom mediálne ostro sledovaným summitom svojho vodcu Kim Čong-una a amerického prezidenta Donalda Trumpa pokračuje vo vývoji zbraňového arzenálu, tvrdia analytici.



Vyjednávania medzi Pchjongjangom a Washingtonom sa dostali do patovej situácie v súvislosti s otázkou stiahnutia sankcií a v súvislosti s tým, čoho by sa KĽDR bola ochotná za to vzdať.



Krajina tiež v rozpore so sankciami OSN pokračuje "v prístupe k medzinárodným bankovým kanálom, najmä prostredníctvom tretích strán", uvádza sa v predmetnej správe.



Čína, ktorá je napriek sankciám často podozrievaná z pomáhania KĽDR, ústami svojho veľvyslanca pri OSN vyhlásila, že "vždy verne a seriózne plnila svoje medzinárodné záväzky".



Čína spolu s Ruskom koncom vlaňajška predložili rezolúciou, ktorá by umožnila uvoľniť určité sankcie voči KĽDR, obzvlášť zákazy týkajúce sa rybolovu a textilného priemyslu.