OSN: Škody spôsobené zemetrasením v Turecku presiahnu 100 mld. dolárov

Ženeva 7. marca (TASR) - Škody spôsobené katastrofálnym zemetrasením, ktoré vo februári zasiahlo Turecko a Sýriu, sa len v Turecku odhadujú na viac ako 100 miliárd dolárov. Oznámila to v utorok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Už teraz je jasné, že iba samotné škody presiahnu 100 miliárd dolárov," povedala novinárom Louisa Vintonová z Rozvojového programu OSN (UNDP), pričom dodala, že náklady na obnovu "túto sumu ešte zvýšia".



Zemetrasenie s magnitúdou 7,8 a jeho dotrasy si v Turecku vyžiadali viac ako 45.000 mŕtvych, v susednej Sýrii táto prírodná katastrofa pripravila o život ďalších 5000 osôb.



Svetová banka (WB) minulý týždeň zverejnila odhad, že ničivé zemetrasenie, ktoré zrovnalo so zemou celé mestá, spôsobilo v Turecku škody za viac ako 34 miliárd dolárov, pričom obnova by mala túto sumu ešte zdvojnásobiť.



Podľa Vintonovej však turecká vláda s podporou UNDP, WB a Európskej únie vypočítala oveľa vyššie škody. "Hoci ide o predbežný odhad, z doterajších výpočtov je zrejmé, že výška škôd, ktorú predložila vláda a ktorú podporili traja medzinárodní partneri, presiahne 100 miliárd dolárov," uviedla.



Podľa jej slov bude tento odhad po dokončení základom pre darcovskú konferenciu o obnove a rekonštrukcii, ktorá sa uskutoční na budúci týždeň v Bruseli.



Náklady na obnovu vrátane úsilia o vybudovanie lepšej a environmentálne udržateľnejšej infraštruktúry "zjavne presiahnu túto sumu", zdôraznila Vintonová. Podľa jej slov je UNDP "veľmi sklamaný a zarmútený" doterajšou nízkou úrovňou reakcie na výzvy na financovanie.



V súčasnosti je financovaných len 9,6 percenta z celkovej sumy, ktorá bola 16. februára vyčlenená na bleskovú výzvu vo výške jednej miliardy dolárov.