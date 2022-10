OSN: Skoro 5,7 mil. obyvateľov Pakistanu bude čeliť potravinovej kríze

Islamabad 3. októbra (TASR) - Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) varoval, že takmer 5,7 miliónov obyvateľov Pakistanu zasiahnutých záplavami bude v najbližších troch mesiacoch čeliť vážnej potravinovej kríze. Informovala v pondelok agentúra AP.



Podľa oznámenia miestneho Štátneho úradu pre živelné pohromy (NDMA) nezvyčajne silné monzúnové dažde a následné záplavy si od polovice júna v Pakistane vyžiadali životy 1695 ľudí, poškodili viac ako dva milióny domov a postihli 33 miliónov ľudí.



OCHA očakáva, že záplavy zhoršia potravinovú neistotu v Pakistane a v zaplavených oblastiach bude od septembra do novembra čeliť potravinovej kríze 5,7 milióna ľudí. Už pred povodňami tam podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) bolo v strednej alebo ťažkej potravinovej neistote 16 percent populácie.



Pakistanská vláda trvá na tom, že obyvatelia sa nemusia obávať o dodávky potravín a tvrdí, že zásoby pšenice v krajine sú dostatočné.



OCHA uviedla, že spolu s ďalšími partneri poskytli pomoc pre 1,6 milióna ľudí priamo postihnutých povodňami. V provinciách Sindh a Balúčistán, kde záplavy spôsobili najväčšie škody, je podľa OCHA na vzostupe výskyt infekčných chorôb.



OSN má požiadať medzinárodné spoločenstvo o ďalších 800 miliónov dolárov na pomoc Pakistanu. OSN minulý týždeň uviedla, že "potraviny sa dodávajú zraniteľným rodinám; stále to však nestačí na uspokojenie potrieb v oblasti výživy."