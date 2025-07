OSN: Škrty v pomoci a dezinformácie ohrozujú pokrok v očkovaní detí

Ženeva 15. júla (TASR) - Globálna úroveň zaočkovanosti dojčiat sa po poklese počas krízy pandémie koronavírusu stabilizovala, avšak dezinformácie a drastické škrty v pomoci prehlbujú nebezpečné medzery v pokrytí vakcináciou a ohrozujú tak milióny ľudí, upozornila v utorok Organizácia Spojených národov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



V roku 2024 dostalo 85 percent dojčiat na celom svete - čiže dovedna 109 miliónov - tri dávky vakcíny proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu, pričom tretia dávka slúži ako kľúčový ukazovateľ globálnej imunizácie - procesu, pri ktorom sa spoločnosť stáva odolnou voči infekčným chorobám, vyplýva z údajov zverejnených agentúrami OSN pre zdravie a deti.



Z toho vyplýva nárast o jeden percentuálny bod a o milión detí viac, ktoré boli do tohto procesu zapojené, než v predchádzajúcom roku, čo agentúry označili za „mierny“ prínos.



Zároveň však takmer 20 miliónov dojčiat minulý rok vynechalo aspoň jednu zo svojich dávok očkovania proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu vrátane 14,3 milióna tzv. detí s nulovou dávkou, ktoré nikdy nedostali ani jedinú vakcínu.



„Dobrou správou je, že život zachraňujúcimi vakcínami sa nám podarilo očkovať viac detí,“ uviedla v spoločnom vyhlásení šéfka Detského fondu OSN (UNICEF) Catherine Russellová. „Milióny detí však zostávajú bez ochrany pred chorobami, ktorým sa dá predísť,“ dodala s tým, že „to by nás malo všetkých znepokojovať“.



Svetová zdravotnícka organizácia medzitým varovala, že planéta „nedosahuje plány“ na dosiahnutie svojho cieľa, ktorým je, aby do roku 2030 dostalo 90 percent detí a dospievajúcich na svete aspoň základné vakcíny.



„Drastické škrty v pomoci spolu s dezinformáciami o bezpečnosti vakcín ohrozujú desaťročia pokroku,“ upozornil v tejto súvislosti šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Utorková správa varovala, že prístup k očkovaniu je naďalej veľmi nerovný a konflikty narúšajú úsilie o zvýšenie zaočkovanosti. Dramatické škrty v medzinárodnej pomoci najmä zo strany Spojených štátov, ale aj iných krajín, by mohli situáciu pritom ešte zhoršiť.



Hoci hlavnou príčinou nízkeho pokrytia na celom svete bol nedostatočný prístup, agentúry OSN zdôraznili i riziko v podobe dezinformácií.



Klesajúca dôvera v „ťažko získané dôkazy o bezpečnosti vakcín“ prispieva k nebezpečným medzerám v imunite a prepuknutiu nákazy, povedala novinárom šéfka WHO pre vakcíny Kate O'Brienová.



Odborníci bijú na poplach najmä v Spojených štátoch, kde je minister zdravotníctva Robert F. Kennedy Jr. dlhodobo obviňovaný zo šírenia dezinformácií o očkovaní, a to aj v čase, keď USA zápasia s najhoršou epidémiou osýpok za posledných 30 rokov, pripomína AFP.



Správa uvádza, že v minulom roku zaznamenalo rozsiahle a ničivé prepuknutia tohto vysoko nákazlivého ochorenia až 60 krajín, čo je takmer dvojnásobok oproti 33 krajinám v roku 2022.



Odhaduje sa, že v roku 2024 bolo proti osýpkam zaočkovaných o dva milióny detí viac než v predchádzajúcom roku, ale globálna miera zaočkovanosti zostala hlboko pod 95 percentami potrebnými na zabránenie ich šírenia.



„Aj tie najmenšie poklesy v zaočkovanosti môžu mať zničujúce následky,“ upozornila v tejto súvislosti O'Brienová.