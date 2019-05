OSN: Sloboda prejavu je v Mjanmarsku stále zúfalá

Agentúra Reuters pripomenula, že novozvolený mjanmarský prezident Win Mjin udelil pri príležitosti osláv nového roka, ktorý sa začal 17. apríla, amnestiu 8000 väzňom.

Ženeva 7. mája (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v utorok ocenila prepustenie dvoch novinárov tlačovej agentúry Reuters, uväznených za informovanie o kríze Rohingov v Mjanmarsku. OSN však upozornila, že sloboda prejavu je v tejto krajine stále veľmi obmedzovaná.



Novinári Ťjo Sou U a Wa Lone boli vlani v septembri odsúdení na sedem rokov väzenia za porušenie zákona o štátnom tajomstve. Ťjo Sou U a Wa Lone písali o masakre desiatich rohinských civilistov príslušníkmi mjanmarskej armády v dedine In Din z 2. septembra 2017. Za reportáž dostali v apríli aj Pulitzerovu cenu.



Hoci prepustenie novinárov je "dobrou správou... situácia v oblasti slobody prejavu (v Mjanmarsku) je zúfalá", uviedla novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Ravina Shamdasaniová, ktorú citovala agentúra AFP.



Novinári agentúry Reuters sa dostali na slobodu v rámci prezidentskej amnestie po rozsiahlej celosvetovej kampani za ich prepustenie.



Šéfredaktor tejto tlačovej agentúry Stephen Adler vyhlásil: "Sme nesmierne šťastní, že Mjanmarsko prepustilo našich odvážnych reportérov. Od ich zatknutia pred 511 dňami sa stali symbolmi dôležitosti slobody prejavu po celom svete. Vítame ich návrat."



Hovorca vlády Zaw Htay povedal novinárom, že členovia rodín poslali listy mjanmarskej laureátke Nobelovej ceny za mier a obhajkyni ľudských práv Aun Schan Su Ťij a tiež mjanmarskému prezidentovi.



"Naša vláda vzala do úvahy dlhodobý záujem tejto krajiny a prepustila dvoch novinárov agentúry Reuters," uviedol hovorca.



Obaja reportéri mávali a široko sa usmievali, keď vyšli z väzenia.



Novinárov zatkli v Rangúne 12. decembra 2017 za to, že údajne disponovali dokumentmi týkajúcimi sa moslimskej menšiny Rohingov. Na základe zákona pochádzajúceho ešte z koloniálneho obdobia im za porušenie štátneho tajomstva hrozilo až 14 rokov väzenia.



Vyše 700.000 Rohingov muselo predvlani ujsť z Mjanmarska do susedného Bangladéša pred brutálnym zásahom miestnej armády, ktorú OSN a USA obvinili z páchania násilia na tejto menšine.