OSN: Smrť príslušníkov UNIFIL-u zapríčinili zrejme Izrael a Hizballáh
Autor TASR
New York 8. apríla (TASR) - Smrť troch členov Dočasných síl OSN v Libanone (UNIFIL) koncom marca v dvoch samostatných incidentoch pravdepodobne zapríčinila paľba z izraelského tanku v jednom a výbušné zariadenie militantného hnutia Hizballáh v druhom prípade. Vyplýva to z vyšetrovania OSN, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Požiadali sme príslušné strany, aby tieto prípady vyšetrovali a stíhali národné úrady, aby boli páchatelia postavení pred súd a aby bola zabezpečená trestná zodpovednosť za zločiny proti mierovým silám,“ povedal v utorok novinárom hovorca generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Stéphane Dujarric.
Prvý incident sa odohral 29. marca, keď v južnom Libanone zahynul indonézsky vojak po výbuchu v blízkosti pozície UNIFIL-u. Anonymný bezpečnostný zdroj OSN pre AFP vtedy uviedol, že zrejme išlo o paľbu z izraelského tanku. V utorok to potvrdil aj Dujarric.
Guterresov hovorca zdôraznil, že v dňoch pred týmto incidentom UNIFIL izraelskej armáde dvakrát oznámil polohu svojich pozícií a zariadení.
O deň neskôr (30. marca) zahynuli dvaja vojaci z tej istej jednotky pri výbuchu, ktorý zničil ich vozilo. Podľa Dujarrica to spôsobilo improvizované zariadenie, ktoré „s najväčšou pravdepodobnosťou“ umiestnil Hizballáh.
UNIFIL je mierotvorná jednotka OSN, ktorá je v pohraničnej oblasti medzi Libanonom a Izraelom od 70. rokov. Dohliada na dodržiavanie prímeria a dohôd a zároveň ich aj preuadzuje.
