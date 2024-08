OSN spochybnila integritu volebného procesu vo Venezuele

New York/Caracas 14. augusta (TASR) - Panel odborníkov Organizácie spojených národov (OSN) v správe zverejnenej utorok spochybnil transparentnosť a integritu v procese zverejňovania výsledkov sporných prezidentských volieb vo Venezuele. Tamojšia volebná komisia (CNE) podľa nich nedodržala vnútroštátne právne a regulačné ustanovenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Vo voľbách z konca júla podľa CNE zvíťazil doterajší prezident Nicolás Maduro so ziskom 51,2 percenta hlasov, pričom opozičný kandidát Edmundo González Urrutia skončil druhý so ziskom 44,2 percenta hlasov. CNE, ktorá je lojálna voči prezidentovi, však dodnes nezverejnila podrobné výsledky, ktoré by Madurovo víťazstvo potvrdili.



Opozícia tvrdí, že vo voľbách zvíťazil jej kandidát. Zverejnila aj údaje o hlasovaní, ktoré podľa nej ukazujú, že Madura porazil s veľkým rozdielom hlasov, ako to naznačovali aj predvolebné prieskumy verejnej mienky. Viaceré krajiny vrátane USA považujú za víťaza volieb Gonzáleza Urrutiu. Maduro, naopak, opozíciu obviňuje z podnecovania k "štátnemu prevratu".



"Proces nakladania s výsledkami CNE nespĺňal základné opatrenia transparentnosti a integrity, ktoré sú nevyhnutné pre uskutočnenie dôveryhodných volieb," uvádza sa v správe odborníkov OSN datovanej 9. augusta.



Venezuelská volebná komisia skupinu štyroch expertov pozvala do krajiny na to, aby voľby monitorovali a svoje zistenia následne referovali generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi.



V ich správe sa uvádza, že nezverejnenie výsledkov z volebných centier zo strany CNE je rozhodnutím, ktoré "nemá v súčasných demokratických voľbách obdobu" a ktoré malo "negatívny vplyv na dôveru vo výsledky".



Zároveň poznamenali, že volebná komisia spočiatku s nimi spolupracovala počas väčšiny volebného procesu, po zatvorení volebných miestností 28. júla sa však už so zodpovednými úradníkmi stretnúť nemohli. V monitorovaní procesu chcú naďalej pokračovať na diaľku a riešiť predovšetkým prípadné odvolania.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) uvádza, že od 28. júla do 8. augusta bolo vo Venezuele počas nepokojov súvisiacich so spornými voľbami zadržaných najmenej 1260 ľudí vrátane 100 maloletých a 160 žien.