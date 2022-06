OSN spustila kampaň na záchranu tankera pri pobreží Jemenu

Ženeva 14. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov sa uchýlila k verejnému crowdfundingu, aby zachránila 45-ročný ropný tanker, ktorý uviazol pri pobreží Jemenu a môže sa kedykoľvek rozpadnúť alebo explodovať, čo bude mať za následok ekologickú katastrofu. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



OSN sa rozhodla pre crowdfundingovú zbierku po tom, ako sa na darcovskej konferencii v máji nepodarilo získať sumu potrebnú na záchranu tankera FSO Safer.



Podľa OSN je na spustenie projektu záchrany plavidla potrebných približne 80 miliónov dolárov, pričom sa vyzbierali už asi tri štvrtiny tento sumy.



Koordinátor OSN pre pomoc Jemenu David Gressly vyjadril nádej, že v novej crowdfundingovej kampani bude možné od súkromných osôb získať aspoň päť miliónov dolárov.



Safer sa používa ako plávajúca nádrž na skladovanie ropných látok od roku 1980. Jej náklad tvorí 1,1 milióna barelov ropy.



Keďže loď bola od vypuknutia vojny v Jemene v roku 2015 neudržiavaná, jej technický stav je zlý a je považovaná za "časovanú bombu".



V prípade úniku ropných látok, výbuchu v nádržiach alebo prasknutia jej vonkajšieho plášťa, by mohlo do mora uniknúť štvornásobne viac ropy ako pri havárii tankera Exxon Valdez, ktorá sa pri pobreží Aljašky odohrala v roku 1989, napísala DPA.



Agentúra DPA doplnila, že akákoľvek operácia na premiestnenie plavidla by trvala niekoľko mesiacov a musela by sa dokončiť do konca septembra, keď sa počasie pri pobreží Jemenu zvyčajne zhorší. Silný vietor a nestabilné morské prúdy, ktoré badať zvyčajne od októbra, by sťažili celý priebeh operácie a zvýšili riziko, že hrdzavý tanker sa počas manévrovania rozpadne.