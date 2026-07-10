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OSN: Srí Lanka by mala umožniť úradu prístup do väzníc
Srí Lanka uviedla, že spustila vyšetrovanie nedeľňajších nepokojov gangov vo väzení v Negombe, pri ktorých zahynulo 20 väzňov, osem strážcov a ďalších vyše 100 osôb utrpelo zranenia.
Autor TASR
Ženeva 10. júla (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v piatok vyzval Srí Lanku, aby poskytla tamojšiemu úradu na ochranu ľudských práv neobmedzený prístup do väzníc. Inštitút tak reagoval na nedávne nepokoje, ktoré si v jednom z nápravných zariadení vyžiadali početné obete i zranených, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Srí Lanka uviedla, že spustila vyšetrovanie nedeľňajších nepokojov gangov vo väzení v Negombe, pri ktorých zahynulo 20 väzňov, osem strážcov a ďalších vyše 100 osôb utrpelo zranenia.
Hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová privítala vyšetrovanie, pričom zdôraznila, že „musí byť rýchle, nezávislé a transparentné“. Násilie a „správy o odvetných opatreniach strážcov voči väzňom“ označila za hlboko znepokojujúce.
Shamdasaniová vyzvala srílanské orgány, „aby poskytli Komisii pre ľudské práva Srí Lanky neobmedzený prístup do Negomba, ako aj do všetkých ostatných väzníc vrátane zadržiavacích centier, kam boli väzni prevezení a kde sú údajne mučení a vystavení zlému zaobchádzaniu“.
Násilie v Negombe podľa hovorkyne „zdôrazňuje naliehavosť riešenia štrukturálnych problémov súvisiacich so zadržiavaním na Srí Lanke“, pričom poukázala na „predĺženú väzbu, preplnenosť a nevyhovujúce podmienky v zadržiavacích centrách“.
„Neprimerane veľký počet ľudí je zároveň zadržaný za drogové delikty, pričom mnohí z nich majú nárok na zdravotne orientované opatrenia namiesto väzby,“ dodala.
Srí Lanka uviedla, že spustila vyšetrovanie nedeľňajších nepokojov gangov vo väzení v Negombe, pri ktorých zahynulo 20 väzňov, osem strážcov a ďalších vyše 100 osôb utrpelo zranenia.
Hovorkyňa OHCHR Ravina Shamdasaniová privítala vyšetrovanie, pričom zdôraznila, že „musí byť rýchle, nezávislé a transparentné“. Násilie a „správy o odvetných opatreniach strážcov voči väzňom“ označila za hlboko znepokojujúce.
Shamdasaniová vyzvala srílanské orgány, „aby poskytli Komisii pre ľudské práva Srí Lanky neobmedzený prístup do Negomba, ako aj do všetkých ostatných väzníc vrátane zadržiavacích centier, kam boli väzni prevezení a kde sú údajne mučení a vystavení zlému zaobchádzaniu“.
Násilie v Negombe podľa hovorkyne „zdôrazňuje naliehavosť riešenia štrukturálnych problémov súvisiacich so zadržiavaním na Srí Lanke“, pričom poukázala na „predĺženú väzbu, preplnenosť a nevyhovujúce podmienky v zadržiavacích centrách“.
„Neprimerane veľký počet ľudí je zároveň zadržaný za drogové delikty, pričom mnohí z nich majú nárok na zdravotne orientované opatrenia namiesto väzby,“ dodala.