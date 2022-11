Na sexuálne zneužívanie detí upozorní 18. november, schválila OSN

New York 8. novembra (TASR) - Valné zhromaždenie OSN v pondelok schválilo rezolúciu, ktorou sa ustanovuje 18. november za deň, keď sa má pozornosť upriamiť na prípady sexuálneho vykorisťovania a zneužívania detí. Ako v noci na utorok informovala agentúra AP, rezolúciu predložili africké štáty Sierra Leone a Nigéria a bola prijatá konsenzom.



Prvá dáma Sierry Leone, Fatima Maada Bioová, ktorá rezolúciu predstavila, označila sexuálne zneužívanie detí za ohavný zločin postihujúci najmä dievčatá, vystavené väčšiemu riziku núteného sexu a vykorisťovania. Bioová zdôraznila, že prevencia sexuálneho zneužívania je naliehavo nutná, ale uskutočniteľná.



Rezolúcia VZ OSN navrhuje vzdelávať verejnosť o vplyve sexuálneho zneužívania na deti, o potrebe predchádzať vykorisťovaniu online a offline a brať páchateľov na zodpovednosť. Obete zneužívania aj ich príbuzní by mali mať prístup k spravodlivosti a k otvorenej diskusii o potrebe predchádzať a eliminovať svoju stigmatizáciu. Spoločnosť by mala podporovať ich uzdravenie, potvrdiť ich ľudskú dôstojnosť a chrániť ich práva.



Bioová novinárom povedala, že na Západe sa o sexuálnom zneužívaní hovorí už dlho a ľudia sa nehanbia hovoriť o tomto probléme, ale v Afrike je stále tabu.



"Musíme prestať používať náboženstvo na zakrytie zlých vecí... neexistuje žiadne náboženstvo, ktoré by tvrdilo, že znásilnenie je prijateľné,“ povedala Bioová.



Zásluhy za prijatie rezolúcie Bioová pripísala Kalifornčanke Jennifer Worthamovej, ktorej dvoch mladších bratov pred viac ako 35 rokmi obťažoval kňaz.