OSN: Strany konfliktu v Jemene sa dohodli na krokoch k mieru

Dubaj 23. decembra (TASR) — Bojujúce strany v Jemene sa zaviazali k novému prímeriu a súhlasili, že sa zapoja do mierového procesu vedeného OSN s cieľom ukončiť občiansku vojnu trvajúcu už deväť rokov. V sobotu to podľa uviedol osobitný vyslanec OSN pre Jemen Hans Grundberg.



Ten sa v uplynulých dňoch v Saudskej Arábii a Ománe stretol na viacerých kolách rozhovorov s Rašádom Alímím, predsedom jemenskej prezidentskej rady podporovanej Rijádom, a Muhammadom Abdalom Salámom, hlavným vyjednávačom húsijských povstalcov podporovaných Iránom.



Podľa Grundberga záväzok zahŕňa kroky k celoštátnemu prímeriu, ako sú obnovenie vývozu ropy, zmiernenie blokády letiska v Saná a prístavu Hudajdá či otvorenie dôležitých ciest, a "obnovenie inkluzívneho politického procesu". Grundberg chce teraz s oboma stranami spolupracovať na vytvorení plánu pod záštitou OSN, "ktorý bude zahŕňať tieto záväzky a podporí ich implementáciu".



Občianska vojna v Jemene trvá od septembra 2014, keď húsíovia prevzali kontrolu nad hlavným mestom Saná. V marci 2015 sa do konfliktu na strane vlády zapojila Saudská Arábia, ktorú podporujú Spojené arabské emiráty, Sudán, Maroko a Egypt, ako aj USA a niektoré ďalšie západné krajiny.



Prímerie sprostredkované OSN, ktoré vstúpilo do platnosti v apríli 2022 a niekoľkokrát bolo predĺžené, sa skončilo v októbri minulého roka. Intenzita bojov sa napriek tomu značne znížila.



Oznámenie o obnovení prímeria prichádza v čase, keď húsiovia začali v Červenom mori útočiť dronmi na lode majúce väzby na Izrael, čím chcú donútiť židovský štát, aby ukončil vojenskú operáciu v Pásme Gazy.