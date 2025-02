OSN: Sudánska kríza sa môže zhoršiť, ak RSF vyhlásia paralelnú vládu

Ženeva 19. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov v stredu varovala, že kríza v Sudáne sa môže zhoršiť, ak polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) bojujúce proti armáde budú pokračovať v plánoch na vyhlásenie paralelnej vlády. RSF tento týždeň vyhlásili, že podpíšu zakladajúcu chartu, ktorá by viedla k vytvoreniu "vlády mieru a jednoty" v Sudáne. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pre nás zostáva zachovanie jednoty Sudánu, jeho zvrchovanosti a územnej celistvosti kľúčovým prvkom pre udržateľné riešenie konfliktu," uviedol hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric.



Keňa v utorok hostila podujatie, na ktorom RSF avizovali vytvorenie vlastnej vlády. Podpísanie dokumentu o vytvorení takejto vlády bolo podľa AFP naplánované práve na utorok v kongresovom centre Nairobi, ale bolo odložené na piatok.



"Sme hlboko znepokojení nad akoukoľvek ďalšou eskaláciou sudánskeho konfliktu a akýmikoľvek krokmi, ako je práve tento, ktoré by zvýšili roztrieštenie krajiny a riskovali by, že sa táto kríza ešte zhorší," povedal Djuricc k plánovanému vyhláseniu RSF.



Sudánske ministerstvo zahraničných vecí, ktoré je podľa AFP lojálne generálovi armády Abdalovi Fattáhovi Burhánovi, kritizovalo Keňu za hostenie spomínaného podujatia RSF.



V Sudáne od apríla 2023 prebieha vojna medzi sudánskou armádou vedenou faktickým lídrom krajiny generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a RSF, ktoré vedie Burhánov niekdajší zástupca Muhammad Hamdán Daklú. Vojna si vyžiadala desaťtisíce obetí, milióny ľudí vyhnala z domovov a množstvo obyvateľov sa ocitlo na pokraji hladomoru.