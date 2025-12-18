< sekcia Zahraničie
OSN: Sudánske polovojenské sily zabili v tábore vyše 1000 ľudí
Úrad OSN informoval o rozsiahlom zabíjaní, znásilneniach a iných formách sexuálneho násilia, mučenia a únosov počas trojdňovej ofenzívy RSF v Zamzame v apríli tohto roka.
Autor TASR
Ženeva 18. decembra (TASR) - Vyše 1000 civilistov bolo zabitých v apríli počas troch dní útokov sudánskych polovojenských Síl rýchlej podpory (RSF) v tábore Zamzam pre vysídlených ľudí. Vo štvrtok o tom vo svojej správe informoval úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva, ktorý žiada vyšetrovanie vojnových zločinov. Informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Úrad OSN v správe zverejnenej na svojej internetovej stránke informoval o rozsiahlom zabíjaní, znásilneniach a iných formách sexuálneho násilia, mučenia a únosov počas trojdňovej ofenzívy RSF v Zamzame v apríli tohto roka.
Počas tejto ofenzívy v čase od 11. do 13. apríla zahynulo najmenej 1013 civilistov. Podľa správy išlo o „konzistentný vzorec závažných porušení medzinárodného humanitárneho práva a hrubého porušovania medzinárodného práva v oblasti ľudských práv“.
„Z obetí bolo 319 mimosúdne popravených v tábore, alebo pri pokuse o útek. Niektorí boli zabití vo svojich domoch počas domových prehliadok zo strany RSF, ďalších zabili na hlavnom trhovisku, v školách, zdravotníckych zariadeniach a mešitách,“ uviedol úrad. Viac ako 400.000 obyvateľov tábora bolo počas útoku znova vysídlených.
AFP objasňuje, že tento útok bol súčasťou snahy RSF obsadiť mesto al-Fašír, ktoré získali pod kontrolu v októbri.
„Takéto úmyselné zabíjanie civilistov alebo vojakov neschopných boja (hors de combat), môže predstavovať vojnový zločin vraždy,“ uviedol vo vyhlásení vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk. Konštatoval, že musí prebehnúť vyšetrovanie útoku v tábore pre vysídlencov a tí, ktorí sú zodpovední za porušenie medzinárodného práva, musia byť spravodlivo potrestaní.
Úrad tiež zdokumentoval najmenej 104 obetí - 75 žien, 26 dievčat a traja chlapci - väčšina z nich z etnickej skupiny Zaghawa, ktoré počas spomínaného útoku zažili sexuálne násilie vrátane znásilnenia, hromadného znásilnenia a sexuálneho otroctva.
Zistenia v správe sú podľa Türka ďalšou pripomienkou potreby okamžitých krokov na ukončenie kolobehu zverstiev a násilia. „Svet sa nesmie len nečinne prizerať na to, ako sa takéto krutosti stávajú bežnou súčasťou života v Sudáne,“ vyhlásil.
