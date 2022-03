OSN súhlasí s vytvorením globálnej zmluvy o plastovom odpade

David Azoulay, výkonný zástupca Centra pre medzinárodné právo životného prostredia (CIEL), v strede, oslavuje jednomyseľné hlasovanie na Environmentálnom zhromaždení OSN. Foto: TASR/AP

Nairobi 2. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v stredu súhlasila so začatím rokovaní o celosvetovo prvej zmluve týkajúcej sa znečisťovania životného prostredia plastmi. Podľa tlačovej agentúry AFP ide o "".Predstavitelia takmer 200 krajín, ktorí sa zišli na samite OSN pre životné prostredie v kenskom hlavnom meste Nairobi, jednomyseľne odobrili vytvorenie medzivládneho výboru pre rokovanie a finalizáciu právne záväznej zmluvy o plastoch do roku 2024.Predseda Environmentálneho zhromaždenia OSN (UNEA) Espen Eide vyhlásil, že daná rezolúcia prešla hlasovaním, ktorého výsledok následne sprevádzal potlesk zúčastnených činiteľov. "," uviedol Eide, ktorý je zároveň nórskym ministrom pre klímu a životné prostredie.Vyjednávači dostali široký mandát – zamerať sa na plastový odpad vo všetkých jeho formách; nielen na fľaše a slamky v oceáne, ale aj na neviditeľné mikroplasty znečisťujúce ovzdušie, pôdu a potravinový reťazec.Priaznivci označili záväzok podniknúť jednotné kroky proti plastovej kríze za najdôležitejšie environmentálne rozhodnutie prijaté za uplynulé roky zo strany OSN.Široký zmluvný rámec schválený jednotlivými členskými krajinami OSN – medzi nimi aj hlavnými výrobcami plastov, ako sú Spojené štáty a Čína – však neurčuje konkrétnu politiku, pričom podrobnosti budú prerokované neskôr.Zmluva pokrýva celý životný cyklus plastov – kľúčový dopyt krajín, podnikov a environmentálnych skupín – a mohla by po prvýkrát zaviesť nové pravidlá pre výrobu nových plastov.Umožňuje tiež rokovať o nových pravidlách týkajúcich sa dizajnu plastových výrobkov – ktoré sú vyrábané z ropy a zemného plynu – s cieľom uľahčiť ich recykláciu, podporiť trvalo udržateľné používanie a podporiť lepšie odstraňovanie odpadu.Predpokladá sa, že množstvo plastového odpadu, ktorý sa dostáva do oceánov, sa do roku 2040 strojnásobí; vlády sú pod tlakom, aby sa zjednotili v globálnej reakcii na túto krízu.Miera výroby plastov rastie rýchlejšie ako pri ktoromkoľvej inom materiáli a očakáva sa, že sa do dvoch desaťročí zdvojnásobí, tvrdí OSN. Recykluje sa však menej ako desať percent a väčšina plastového odpadu končí na skládkach alebo v oceánoch, pričom vytvára to, čo Eide nazval "epidémiou" plastového odpadu.Podľa niektorých odhadov sa do mora každú minútu vysype plastový odpad v objeme jedného smetiarskeho auta.Veľké kusy plastu sú notoricky známym nebezpečenstvom pre morské vtáky, veľryby a iné morské živočíchy. Na mikroskopickej úrovni však môžu čiastočky plastu vstúpiť aj do potravinového reťazca a nakoniec sa stať súčasťou ľudskej stravy.