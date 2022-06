OSN súperiace strany v Líbyi žiada, aby sa dohodli na postupe k voľbám

New York 28. júna (TASR) - Námestníčka generálneho tajomníka OSN pre politické záležitosti Rosemary DiCarlová v pondelok súperiace strany v Líbyi vyzvala, aby sa na tohtotýždňových rokovaniach v Ženeve dohodli na opatreniach, ktoré povedú k novým parlamentným voľbám. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Námestníčka na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN) vyzvala parlament, ktorý sídli v Tobruku na východe Líbye, a vysokú štátnu radu v Tripolise na západe krajiny, aby sa dohodli na nevyriešených záležitostiach s cieľom čím skôr uskutočniť voľby.



Obe strany podľa jej slov počas rozhovorov v egyptskej Káhire od 12. do 20. júna dosiahli konsenzus na najspornejších článkoch ústavy navrhnutej v roku 2017.



DiCarlová pripomenula, že lídri oboch strán sa majú stretnúť 28.-29. júna v Ženeve s cieľom rokovať a dosiahnuť dohodu na opatreniach, ktoré budú v platnosti počas prechodného obdobia pred voľbami.



Líbya sa od pádu režimu Muammara Kaddáfího v roku 2011 zmieta v hlbokej politickej kríze. Po rokoch ozbrojených konfliktov a sporov medzi východom a západom krajiny vznikla vlani v marci pod záštitou OSN vláda vedená Abdalom Hamídom Dubajbom. Jej hlavnou úlohou bolo pripraviť prezidentské a parlamentné voľby, ktoré boli pôvodne naplánované na 24. decembra, napokon sa však nekonali.



Dubajba následne odmietol odstúpiť z funkcie predsedu vlády. Parlament so sídlom v Tobruku však vymenoval za nového premiéra bývalého ministra zahraničných vecí Fatchího Bášágháša. Obe administratívy v súčasnosti súperia o moc, píše AP.