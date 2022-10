OSN: Švajčiarsko má vážny problém s rasovou diskrimináciou

Ženeva 4. októbra (TASR) - Švajčiarsko má vážny "systémový" problém s rasovou diskrimináciou ľudí pochádzajúcich z Afriky, ktorý sa prejavuje vo viacerých sférach, napríklad policajnou brutalitou. Vyplýva to zo správy, ktorú v utorok zverejnila Rada OSN pre ľudské práva. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Pracovná skupina zriadená OSN síce ocenila niektoré pozitívne kroky, ktoré Švajčiarsko v tejto veci podniklo, upozornila však na všeobecne rozšírenú rasovú diskrimináciu a niekoľko incidentov, ktoré v tejto krajine zaznamenala.



"Všadeprítomnosť a beztrestnosť týchto činov naznačuje, že (vo Švajčiarsku) existuje závažný systémový problém," píše sa v správe.



Švajčiarsky vyslanec pri OSN Jürg Lauber zistenia pracovnej skupiny vo všeobecnosti akceptoval, no spochybnil nízky počet konkrétnych príkladov, na ich základe ktorých sa podľa neho nedajú vyvodiť širšie závery.



Správa konštatuje, že vnútrozemské Švajčiarsko nikdy nebolo koloniálnou veľmocou, no jeho banky, obchodníci a obce značne investovali a profitovali z transatlantického obchodu. Vyzdvihla tiež snahy o zvýšenie povedomia o aspektoch švajčiarskych dejín, ako napríklad petíciu za odstránenie sochy bankára, ktorý prišiel k bohatstvu vykorisťovaním afrických otrokov v kantóne Neuchâtel.



Experti poukázali tiež na švajčiarsku detskú hru s názvom "Kto sa bojí černocha?", ktorá môže byť diskriminačná, či na "brutálne zásahy polície", v dôsledku ktorých zomrelo v kantóne Vaud niekoľko Afričanov.



"Švajčiarsko súhlasí s tvrdeniami, že rasizmus a rasová diskriminácia – aj voči ľuďom afrického pôvodu – sú problémy, ktoré treba urýchlene riešiť," uviedol Lauber. Dodal, že jeho krajina v rámci nových opatrení vytvorí centrá pre obete rasovej diskriminácie či zavedie nové školenia pre policajtov.