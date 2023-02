OSN: Svet bez kontroly jadrových zbraní by bol nebezpečnejší

New York 21. februára (TASR) — Organizácia Spojených národov (OSN) vyjadrila v utorok znepokojenie z rozhodnutia Ruska pozastaviť účasť na Dohode o znížení počtu strategických zbraní (Nová dohoda START) so Spojenými štátmi, informuje TASR s odvolaním sa na správu televízie Sky News.



Odstúpenie od dohody oznámil v utorok v prejave o stave krajiny ruský prezident Vladimir Putin. Hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric v tejto súvislosti uviedol, že "svet bez kontroly jadrových zbraní je ďaleko nebezpečnejší, nestabilnejší, čo môže mať katastrofálne následky".



"V záujme vyhnúť sa tomu by sa malo vynaložiť všetko úsilie, vrátane okamžitého návratu k dialógu," uviedol Dujarric.



Dohodu podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska Barack Obama a Dmitrij Medvedev. Jej platnosť bola po nástupe súčasného amerického prezidenta Joea Bidena do funkcie v roku 2021 predĺžená o päť rokov. V poslednom čase však Washington obviňoval Moskvu, že dohodu nedodržuje.