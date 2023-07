OSN: Svet by sa mal pripraviť na čoraz intenzívnejšie vlny horúčav

Ženeva 18. júla (TASR) - Svet by sa mal pripraviť na čoraz intenzívnejšie vlny horúčav, varovala v utorok Organizácia Spojených národov. Urobila tak v čase, keď krajiny na severnej pologuli čelia rekordne vysokým teplotám. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Podobné udalosti budú len narastať na intenzite a svet sa na to musí pripraviť," povedal poradca pre extrémne horúčavy Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) John Nairn.



Úrady verejného zdravotníctva vydali pre obyvateľov krajín Európy a Severnej Ameriky viacero varovaní. Urgovali ich, aby dbali na dostatočný príjem tekutín či nevychádzali na priame slnečné svetlo.



Vlny extrémnych horúčav patria medzi najnebezpečnejšie prírodné javy. Nairn dodal, že každoročne zomierajú v dôsledku extrémnych teplôt státisíce ľudí, pričom týmto úmrtiam by sa dalo predísť. Od 80. rokov minulého storočia pritom počet vĺn vysokých teplôt narástol až šesťnásobne.



"Nezdá sa však, že by sa tento trend zmierňoval," podotkol Nairn. Vyjadril tiež obavy, že zhoršujúca sa situácia by mohla mať negatívne dôsledky na ľudské zdravie a živobytie.



AFP pripomína, že Európa, ktorá je najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na Zemi, sa pripravuje na vrchol súčasnej vlny horúčav. Európska vesmírna agentúra (ESA) predpovedá, že na talianskych ostrovoch Sicília a Sardínia by mohla teplota dosiahnuť až 48 stupňov Celzia.



Podľa WHO je súčasný európsky teplotný rekord 48,8 stupňa. Namerali ho v auguste 2021 na Sicílii.