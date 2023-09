OSN: Svet musí urobiť viac pre ciele Parížskej klimatickej dohody

Paríž 8. septembra (TASR) - Svet nie je na dobrej ceste k dosiahnutiu dlhodobých klimatických cieľov Parížskej dohody z roku 2015. Vyplýva to zo záverov prvej hodnotiacej správy OSN o napredovaní štátov v tejto oblasti, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry AFP.



"Aj keď sa pokračuje v smere napĺňania (Parížskej dohody), je potrebné urobiť omnoho viac vo všetkých oblastiach. Príležitosti na zaistenie udržateľnej budúcnosti vhodnej pre život pre všetkých sa rýchlo zmenšujú," uvádza sa v správe, ktorá má byť základom novembrovej klimatickej konferencie COP28 v Dubaji.



Svetové emisie skleníkových plynov môžu podľa OSN rásť najviac do roku 2025 a potom prudko klesnúť, aby sa podarilo naplniť cieľ z Paríža o obmedzení globálneho otepľovania na 1,5 stupňa Celzia v porovnaní s predindustriálnym obdobím.



Na dosiahnutie nulových čistých emisií uhlíka do roku 2050 bude podľa hodnotiacej správy potrebné postupne prestať spaľovať všetky fosílne palivá, ktorých emisie nemožno zachytiť. Okrem toho je podľa OSN nevyhnutné výrazne navýšiť podiel čistej energie.



"Zvyšovanie objemu energie z obnoviteľných zdrojov a postupné vyraďovanie všetkých fosílnych palív sú nevyhnutnými prvkami prechodu na energiu s nulovými emisiami," uvádza sa v správe. AFP dodáva, že ide o fosílne palivá, pre ktoré neexistuje technológia schopná odstraňovať emisie uhlíka pri zdroji či z atmosféry.



OSN tiež skonštatovala, že uhlíkové emisie už dosiahli vrchol v rozvojových, ako aj niektorých rozvinutých krajinách. Ich nárast však naďalej zaznamenávajú aj najväčšie svetové ekonomiky.



Hodnotiaca správa tiež zdôraznila potrebu výrazne zvýšiť finančnú podporu pre rozvojové štáty, aby sa mohli prispôsobiť klimatickým katastrofám, ktoré už teraz poškodzujú ich ekonomiky.



"Vieme, že bremeno riešenia leží na 20 krajinách," skonštatoval šéf sekretariátu OSN pre zmenu klímy Simon Stiell, pričom odkazoval na skupinu G20 združujúcu najväčšie ekonomiky sveta, ktoré sa na celosvetových emisiách podieľajú približne 85 percentami. Podľa Stiella sú vyhlásenia G20 týkajúce sa klímy "žalostne nedostatočné".



AFP pripomína, že Čína, Spojené štáty, Európska únia a India spolu produkujú približne polovicu celkových svetových emisií.