OSN: Svet pre vojnu na Ukrajine nesmie zabudnúť na Afganistan

Kábul 15. marca (TASR) - Svet by v dôsledku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu nemal zabudnúť na Afganistan, uviedol v utorok šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi. Informovala o tom agentúra AFP.



Grandi, ktorý je na štvordňovej návšteve Afganistanu, upozornil, že ignorovanie humanitárnych potrieb tejto krajiny by mohlo byť "veľmi riskantné". Medzinárodné spoločenstvo musí pokračovať v dialógu s predstaviteľmi vládnuceho hnutia Taliban, pretože krajina zúfalo potrebuje humanitárnu pomoc.



"Všetka pozornosť sveta sa v tomto momente sústredí na Ukrajinu," povedal Grandi pre AFP v Kábule. "Moje posolstvo, ktoré sem prichádza, však je, aby ste nezabudli na ďalšie situácie, kde je potrebná pozornosť a zdroje, a Afganistan je jednou z nich," dodal. Humanitárna pomoc podľa neho musí do krajiny prúdiť "bez ohľadu na to, koľko ďalších kríz vo svete súťaží s Afganistanom".



Hnutie Taliban prevzalo v Afganistane moc v polovici augusta minulého roka v čase chvatného stiahnutia Spojenými štátmi vedených jednotiek, pripomína AFP. Humanitárna kríza v krajine sa odvtedy ešte väčšmi prehĺbila.



OSN a ďalšie svetové humanitárne organizácie uviedli, že viac než polovica 38-miliónovej populácie Afganistanu čelí počas tejto zimy hladu.



V januári OSN uskutočnila svoju doposiaľ najväčšiu výzvu na pomoc v prípade jednej krajiny, keď uviedla, že Afganistan potrebuje päť miliárd dolárov na to, aby sa vyhol humanitárnej katastrofe. Podľa šéfa UNHCR však v dôsledku vojny na Ukrajine už nastali ťažkosti pri získavaní prostriedkov pre Afganistan.



Grandi, ktorý uznal, že bezpečnostná situácia v krajine sa po nástupe Talibanu k moci zlepšila, uviedol, že diskusie s islamistami o pomoci sú čoraz "úprimnejšie a otvorenejšie", cituje AFP.



Ak bude Taliban pokračovať v pokroku v otázkach, ako sú práva žien, potom bude do Afganistanu aj naďalej prichádzať stabilná medzinárodná pomoc, povedal Grandi.