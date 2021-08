OSN: Svet sa musí zjednotiť, aby čelil hrozbe globálneho terorizmu

New York 16. augusta (TASR) - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval v pondelok medzinárodné spoločenstvo, aby sa zjednotilo s cieľom bojovať proti "globálnej teroristickej hrozbe" v Afganistane. Informovala o tom agentúra AFP.



"Medzinárodné spoločenstvo sa musí zjednotiť s cieľom uistiť sa, že Afganistan už nikdy viac nebude použitý ako platforma alebo útočisko pre teroristické organizácie," povedal Guterres na pondelkovom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN.



"Nemôžeme a nesmieme obyvateľov Afganistanu opustiť," napísala OSN na Twitteri.



Afganské militantné hnutie Taliban po rýchlej ofenzíve z posledných dní v nedeľu vstúpilo do metropoly Kábul, kde jeho bojovníci obsadili aj prezidentský palác. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol do Uzbekistanu.



Z Kábulu sa v súčasnosti snažia dostať tisícky ľudí. Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.