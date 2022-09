OSN: Svet začína strácať trpezlivosť s Talibanom

New York 28. septembra (TASR) - Svet stráca trpezlivosť s afganským vládnucim hnutím Taliban. Uviedol to v utorok na pôde Bezpečnostnej rady OSN (BR) námestník osobitného predstaviteľa svetovej organizácie pre Afganistan Markus Potzel.



Talibanský islamistický režim totiž neprejavuje žiadne známky toho, že umožňuje afganským ženám a dievčatám prístup k vzdelaniu; otázne zostávajú aj jeho väzby na teroristickú sieť al-Káida, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Ako ďalej podotkol nemecký diplomat Potzel, od opätovného prevzatia moci Talibanom v auguste minulého roka došlo v Afganistane aj k istému pozitívnemu vývoju, "je ho však primálo a je príliš pomalý". Stále pritom "prevažujú negatíva", dodal.



"Obávam sa, že mnohým v medzinárodnom spoločenstve dochádza trpezlivosť, čo sa týka stratégie vyjednávania s Talibanom," povedal Potzel.



Generálny tajomník OSN António Guterres vo svojej štvrťročnej správe, ktorá bola zverejnená v utorok, uviedol, že podľa neho práve zabitie vodcu al-Káidy Ajmana az-Zawahrího "vyzdvihlo do popredia pretrvávajúce väzby medzi touto teroristickou skupinou a Talibanom, čo by bolo v rozpore s protiteroristickými záväzkami Talibanu." Zawahrí zahynul tento rok pri útoku dronom v afganskej metropole Kábul.



Správa tiež odsudzuje pretrvávajúce "prísne obmedzovanie" práv žien a dievčat v Afganistane vrátane zákazu sekundárneho vzdelávania, píše AFP.



V spoločnom vyhlásení zameranom na vzdelávanie dievčat vyzvalo desať nestálych členov bezpečnostnej rady a päť krajín, ktoré zasadnú do rady budúci rok, Taliban, aby "toto rozhodnutie okamžite zmenil". "Medzinárodné spoločenstvo nezabudlo a ani nezabudne na afganské ženy a dievčatá," uviedli.



Nórska veľvyslankyňa pri OSN Mona Juulová však novinárom potvrdila, že s uvedeným vyhlásením, ktoré neobsahuje zmienku o uvoľnení zmrazených afganských financií, nesúhlasí minimálne jedna stála členská krajina BR s právom veta. Podľa diplomatických zdrojov ide o Čínu alebo Rusko.