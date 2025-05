OSN: Svetový dopyt po nerastoch zvyšuje kriminalitu a nestabilitu

Viedeň 21. mája (TASR) – Rastúci svetový dopyt po nerastoch spôsobený presadzovaním technológií obnoviteľných zdrojov energie zvyšuje riziko kriminality, korupcie a nestability, uvádza štúdia Úradu OSN pre boj proti drogám a kriminalite (UNODC) zverejnená v utorok. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



„Dopyt po nerastoch potrebných na výrobu technológií obnoviteľných zdrojov energie rastie a bude ďalej rásť,“ uvádza správa. Odvoláva sa pritom na odhady Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA), podľa ktorých sa dopyt po kovoch a nerastoch môže do roku 2030 zdvojnásobiť a do roku 2050 strojnásobiť.



Organizované zločinecké skupiny po celom svete sa podľa UNODC „zapájajú do nelegálnych baníckych aktivít“. Niektoré skupiny napríklad v Južnej Amerike vykonávajú „nelegálne baníctvo spolu s ďalšími nelegálnymi aktivitami“, kým iné skupiny napríklad v niektorých častiach Afriky sa na nelegálne baníctvo preorientovali úplne.



„Páchateľov najmä pri zlate zrejme lákajú vysoké zisky a v niektorých prípadoch aj nižšia domnelá rizikovosť nerastnej kriminality v porovnaní s inými druhmi,“ dodáva štúdia. Zdôrazňuje, že prítomnosť organizovaných zločineckých skupín v baníctve „zvyšuje mieru násilia, korupcie a poškodenia životného prostredia a zraniteľné obyvateľstvo vystavuje vykorisťovaniu a porušovaniu ľudských práv“.



Vedúca výskumu v UNODC Angela Meová žiadala „celosvetovo harmonizovanejšie zákony a štandardy“ a lepšie dáta, aby bolo možné „rýchlo spozorovať a nezákonné zneužívanie baníckeho sektora a zasiahnuť proti nemu“.



„Základom zabezpečenia dodávateľských reťazcov kriticky dôležitých nerastov je vyvíjanie patričného úsilia a schopnosť vysledovať ich zdroj,“ uvádza Meová.



Kovy ako meď, kobalt a lítium sú nevyhnutné na výrobu batérií, kým prvky vzácnych zemín tvoria základ výroby trvalých magnetov používaných vo vzdušných turbínach a motoroch elektromobilov, píše DPA.