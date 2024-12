OSN: Sýrčania musia mať možnosť rozhodnúť o svojej budúcnosti

New York 18. decembra (TASR) - Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov (BR OSN) v utorok vyzvala na realizáciu inkluzívneho a Sýriou vedeného politického procesu po zosadení prezidenta Bašára Asada. Uviedla tiež, že obyvatelia krajiny musia mať možnosť rozhodnúť o svojej budúcnosti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



BR OSN v tlačovom vyhlásení tiež žiada Sýriu a okolité krajiny, aby sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktoré by mohli podkopať regionálnu bezpečnosť.



"Tento politický proces by mal spĺňať legitímne túžby všetkých Sýrčanov, chrániť ich a umožniť im, aby mierovo, nezávisle a demokraticky rozhodovali o svojej budúcnosti," uvádza sa vo vyhlásení BR OSN, ktorej členom je aj USA či Asadov spojenec Rusko.



Vyhlásenie prišlo krátko po tom, ako osobitný vyslanec OSN pre Sýriu Geir Pedersen varoval, že konflikt sa neskončil ani po odchode Asada a upozornil na strety medzi skupinami podporovanými Tureckom a Kurdmi na severe krajiny.