OSN: Sýria súhlasí s otvorením hraničných priechodov na dodávku pomoci

New York 13. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres v pondelok povedal, že sýrsky prezident Bašár Asad súhlasí s otvorením ďalších dvoch hraničných prechodov na hraniciach s Tureckom s cieľom umožniť prísun pomoci pre ľudí postihnutých minulotýždňovým zemetrasením. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a DPA.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths s odvolaním sa na zdroje z prostredia diplomacie oznámil, že dva hraničné priechody medzi Sýriou a Tureckom budú otvorené na obdobie troch mesiacov, píše DPA. Griffiths je v súčasnosti v Sýrii a v pondelok sa stretol aj s Asadom, dodáva táto agentúra.



Otvorenie týchto priechodov spolu s uľahčením prístupu pre humanitárnu pomoci, zrýchlením schvaľovania žiadostí o víza a uľahčením cestovania podľa Guterresa umožní dostať do krajiny viac pomoci a rýchlejšie. Takisto pripomenul, že počet obetí zemetrasenia ešte stále narastá a preživších sužuje nepriaznivé zimné počasie.



BR OSN v roku 2014 schválila otvorenie štyroch hraničných priechodov medzi Tureckom a Sýriou, no do roku 2020 sa v dôsledku kritiky zo strany Moskvy a Damasku ich počet znížil na jeden, Báb al-Hawá. Cezeň v období pred zemetrasením prichádzala takmer všetka nevyhnutná pomoc pre štyri milióny ľudí v oblastiach na severe Sýrie, ktoré kontrolujú povstalci.



Zemetrasenie v noci na pondelok 6. februára zasiahlo juhovýchod Turecka. V tejto oblasti i v susednej Sýrii si vyžiadalo viac než 37.000 obetí na životoch.