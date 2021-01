OSN: Sýrsky ústavodarný výbor opäť zasadne 25. januára

Ženeva 21. januára (TASR) - Sýrsky ústavodarný výbor bude 25.-29. januára pokračovať v rokovaniach o znení novej ústavy tejto vojnou zničenej krajiny. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AP s odvolaním sa na osobitného vyslanca OSN pre Sýriu Geira Pedersena.



Ústavodarný výbor pozostáva zo zástupcov sýrskej vlády, opozície a občianskej spoločnosti. Pedersen pre Bezpečnostnú radu OSN uviedol, že výbor za viac ako rok prebral veľa tém, avšak teraz je čas, aby zabezpečil "lepšiu organizáciu a zameranosť stretnutí".



"Domnievam sa, že musíme zabezpečiť, aby výbor postúpil od prípravy ústavnej reformy k jej spísaniu, pretože tým bol poverený," pokračoval Pedersen. Podľa vyslanca by sa mal výbor zároveň dohodnúť na ďalších rokovaniach a špecifických témach, ktorým sa chce venovať.



"Myslím si, že sú to rozumné ciele, avšak nemôžem (Bezpečnostnú) radu ubezpečiť, že sa ich tentoraz podarí splniť," dodal Pedersen.



Ústavodarný výbor je súčasťou procesu, ktorý by mal viesť k politickému riešeniu občianskej vojny v Sýrii. Tá trvá už takmer desať rokov a vyžiadala si státisíce životov.



Vytvorenie sýrskeho ústavodarného výboru oznámil 23. septembra 2019 generálny tajomník OSN António Guterres. O jeho sformovaní sa rozhodlo na sýrskej mierovej konferencii v januári 2018 v ruskom meste Soči. Tvorí ho 150 členov z radov predstaviteľov vlády, opozície a občianskej spoločnosti. Každá 50-členná skupina má navyše povinnosť vymenúvať 15 expertov, ktorí sa zúčastňujú na uzavretých stretnutiach v Ženeve.



Sýrsku opozíciu podporujú USA a Turecko. Naopak, Rusko a Irán sú spojencami vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada.