OSN: Taliban čoskoro oznámi návrat dievčat do škôl

New York 16. októbra (TASR) - Zástupca výkonnej riaditeľky Detského fondu OSN (UNICEF) Omar Abdi uviedol, že militantné hnutie Taliban čoskoro oznámi príslušný rámec, ktorý umožní všetkým afganským dievčatám navštevovať stredné školy. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



"De facto minister školstva nám povedal, že pracujú na rámci, ktorý čoskoro oznámia, a ktorý umožní všetkým dievčatám navštevovať strednú školu. Očakávame, že sa to udeje už čoskoro," povedal Abdi v piatok na pôde OSN v New Yorku.



Talibanom vytvorená vláda povolila pokračovať vo vzdelávaní mladým afganským dievčatám navštevujúcim základnú školu, starším dievčatám však zakázala navštevovať stredné školy a väčšine žien nepovolila návrat do práce. Návrat do škôl nariadila iba chlapcom.



Abdi poznamenal, že "milióny dievčat v stredoškolskom veku prichádzajú o vzdelanie už 27. deň po sebe".



Abdi pred týždňom navštívil Kábul, kde sa stretol aj s predstaviteľmi Talibanu. "Na všetkých mojich stretnutiach bolo vzdelávanie dievčat prvou otázkou, na ktorú som poukázal," uviedol.



Podľa svojich slov dostal od Talibanu "potvrdenie" záväzkov umožniť dievčatám navštevovať základnú školu. Čo sa týka stredných škôl, tie smú podľa neho dievčatá navštevovať iba v piatich afganských provinciách. Dodal, že OSN presadzuje, aby to platilo v celej krajine.



Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996 – 2001, čo sa údajne má týkať aj prístupu k ženám. Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému a pracovísk.