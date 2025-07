OSN: Taliban porušuje ľudské práva navrátilcov

Kábul 24. júla (TASR) - Hnutie Taliban porušuje ľudské práva Afgancov, ktorí sa vrátili do vlasti po nútenom odchode z Iránu a Pakistanu, uviedla OSN v správe zverejnenej vo štvrtok. Podľa organizácie dochádza k mučeniu osôb i svojvoľnému zadržiavaniu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Medzi osobami, ktoré sa vrátili do krajiny a boli vystavené riziku represálií a inému porušeniu ľudských práv zo strany de facto (talibanských) úradov, sú ženy a dievčatá, ľudia spojení s bývalou vládou a jej bezpečnostnými silami, pracovníci médií a občianska spoločnosť,“ uviedla OSN vo vyhlásení pri zverejnení správy. Dokument sa zakladá na rozhovoroch so 49 navrátilcami.



Od roku 2023 prinútili rozsiahle deportačné kampane Iránu a Pakistanu k návratu do vlasti milióny Afgancov. Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) odhaduje, že do konca roka 2025 by sa mohli do Afganistanu vrátiť až tri milióny ľudí, zatiaľ čo krajinu sužuje humanitárna kríza.



Talibanská vláda už skôr poprela akékoľvek obvinenia z týrania svojich občanov a vyhlásila aj amnestiu pre osoby, ktoré v minulosti spolupracovali s jednotkami NATO a bývalou vládou.



„Nikto by nemal byť nútený k návratu do krajiny, kde mu hrozí prenasledovanie pre jeho identitu či minulosť,“ uviedol v stanovisku začiatkom tohto mesiaca vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk.