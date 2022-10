OSN: Teherán prepustil podnikateľa z USA; jeho otec môže odísť z Iránu

New York 2. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v noci na nedeľu oznámila, že Američan iránskeho pôvodu Baquer Namazi, ktorý mal zákaz vycestovať z Iránu, môže krajinu dočasne opustiť. Z väzby bol prepustený aj jeho syn Siamak. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



Hovorca OSN Stéphan Dujarric uviedol, že 85-ročný Baquer Namazi môže "opustiť Irán, aby sa v zahraničí podrobil lekárskemu vyšetreniu".



Americký podnikateľ Siamak Namazi pricestoval v roku 2015 do Iránu na návštevu rodiny. V júli toho istého roka mu úrady zakázali krajinu opustiť a v polovici októbra ho zatkli za "kolaboráciu so zahraničnou vládou". Vo februári 2016 zadržali aj jeho otca, ktorý v minulosti pôsobil ako predstaviteľ Detského fondu OSN (UNICEF), ako aj guvernér na ropu bohatej provincie Chúzistán.



Otec a syn boli v októbri 2016 usvedčení zo špionáže a odsúdení na desať rokov väzenia, Baquara Namaziho však v roku 2018 prepustili zo zdravotných dôvodov. Odvtedy si trest odpykával v domácom väzení.



Podľa právneho zástupcu Namaziovcov Jareda Gensera sa Siamak Namazi nachádza vo svojom rodičovskom dome v Teheráne. Genser dodal, že bude naďalej bojovať za to, aby sa otec aj syn mohli vrátiť do Spojených štátov.



Irán v auguste uviedol, že je pripravený uskutočniť so Spojenými štátmi výmenu väzňov. Stalo sa tak po tom, čo americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v príspevku na Twitteri napísal, že "Siamak Namazi je nezákonne väznený už 2500 dní". Podľa Blinkena je Washington odhodlaný zaistiť slobodu všetkých amerických občanov, ktorí sú zadržiavaní v Iráne, pripomína The Guardian.