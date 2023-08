OSN: Ľudí v juhovýchodnej Ázii nútia uskutočňovať internetové podvody

Ženeva 29. augusta (TASR) – Kriminálne skupiny nútia státisíce ľudí v juhovýchodnej Ázii uskutočňovať internetové podvody, často pod hrozbou mučenia. Vyplýva to z utorkovej správy OSN, o ktorej informuje TASR na základe agentúry AFP.



Mnohí sú obeťami obchodovania s ľuďmi a čelia vážnym porušeniam práv, ako sú mučenie alebo sexuálne násilie, píše sa v správe.



"Ľudia, ktorým vnucujú prácu na týchto podvodných projektoch, znášajú neľudské zaobchádzanie a súčasne ich nútia páchať trestné činy," uviedol vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk said. "Sú obeťami. Nie sú zločincami."



Správa s odvolaním sa na hodnoverné zdroje odhaduje, že vykonávať internetové podvody môže byť nútených najmenej 120.000 ľudí v Mjanmarsku. Odhady v Kambodži sa pohybujú okolo 100.000 ľudí. Hlavnými krajinami pôvodu alebo práce týchto ľudí v regióne sú tiež Laos, Filipíny a Thajsko. Ide prevažne o mužov, hoci obeťami sú aj ženy a tínedžeri.



Centrá podvodov generujú príjmy na úrovni miliárd dolárov ročne. Obete podvodov sú z celej juhovýchodnej Ázie, no tiež Číny, Hongkongu, Taiwanu, južnej Ázie i Afriky a Latinskej Ameriky, približuje OSN.



Správa tiež poukazuje na súvislosti s pandémiou covidu. Kríza zvýšila zraniteľnosť mnohých migrantov, ktorí sa ocitli bez práce po uzavretí hraníc a podnikov. Vzhľadom na karanténne opatrenia tiež ľudia trávili viac času na internete, čo zvýšilo ich vystavenie internetovým podvodom.