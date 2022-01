OSN: Tonga bude odkázaná na potravinovú pomoc zrejme dlhodobo

Ženeva 21. januára (TASR) - OSN v piatok upozornila, že výbuch podmorskej sopky a následné prívalové vlny cunami, ktoré pred týždňom zasiahli Tongu, pravdepodobne spôsobia v tomto ostrovnom kráľovstve rozsiahly krátkodobý aj dlhodobý nedostatok potravín. Informácie priniesla tlačová agentúra DPA.



"Už pred výbuchom sopky žilo 20 percent tongských rodín v situácii, že nemali potraviny isté," povedal v Ženeve Tomson Phiri, hovorca Svetového potravinového programu (WFP), ktorý patrí pod OSN.



Vlny cunami a padajúci sopečný popol mali závažné následky pre oblasti poľnohospodárstva, napríklad na úrodu, hospodárske zvieratá a rybolov.



Odhaduje sa, že vplyvy katastrofy nepriaznivo postihli do 12.000 ľudí, ktorí sú existenčne závislí od poľnohospodárstva, dodal Phiri.



Podľa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) akútne nebezpečenstvo súvisiace so sopkou ešte nie je zažehnané. Ako poznamenal hovorca OCHA Jens Laerke, je možné, že sopka znovu vybuchne.



Podľa pozorovaní zástupcu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) priamo z miesta je súdržnosť medzi ľuďmi v Tonge veľká.



Podmorská sopka Hunga Tonga-Hunga Ha'apai pri súostroví Tonga rozkolísala južné Tichomorie minulý víkend v sobotu. Podľa tongskej vlády erupcia sopky vyvolala vlny cunami vysoké až do 15 metrov, ktoré spôsobili ťažké materiálne škody a usmrtili najmenej troch ľudí.