OSN:Turecko má najlepšie možnosti vyslať záchranné tímy do Afganistanu

New York 22. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) nemá spôsobilosti na uskutočnenie pátracích a záchranných operácii v Afganistane. Turecko má "najlepšie postavenie" na to, aby Afganistanu po stredajšom smrtiacom zemetrasení takúto pomoc poskytovalo. Vyhlásil to predstaviteľ OSN pre humanitárnu pomoc Ramiz Alakbarov, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra Reuters.



"Hovorili sme sa o tom s tunajším veľvyslanectvom Turecka - čakajú na oficiálnu žiadosť," uviedol zástupca vyslanca OSN v Afganistane Alakbarov. "Takúto žiadosť budeme môcť predložiť až po diskusiách s de facto vládnymi predstaviteľmi a na základe toho, aká je realita priamo na mieste," dodal.



Počet obetí na životoch po zemetrasení v Afganistane dosiahol 1000, uviedli afganskí predstavitelia poverení riešením katastrof. Vyše 1500 ľudí utrpelo zranenia a počet mŕtvych podľa očakávania ešte narastie, keďže informácie z odľahlých horských dedín prichádzajú postupne.



Išlo o najhoršie zemetrasenie v krajine za posledné dve desaťročia, píše agentúra AP.



Alakbarov z Kábulu vyhlásil, že aj keď hnutie Taliban ešte oficiálne nepožiadalo o pomoc medzinárodné pátracie a záchranné tímy, OSN už zisťovala ochotu krajín v tomto regióne vyslať takúto pomoc.



"Naše tímy nemajú potrebné špeciálne vybavenie na vyťahovanie ľudí z trosiek. Musia sa väčšinou spoliehať na snahu de facto úradov, ktoré majú v tomto ohľade určité limity," dodal Alakbarov citovaný Reutersom.



Povedal tiež, že nie je jasné, aké možnosti má Taliban, aby mohol operovať v horských oblastiach postihnutých zemetrasením a vyslať tam pomoc.



OSN poslala do regiónu približne desať ton základných lekárskych potrieb a vyslala tam aj 20 lekárskych tímov, oznámil Alakbarov. Doplnil, že už prebieha rýchle posudzovanie situácie a okamžite je potrebných najmenej 15 miliónov dolárov. Tento údaj sa v najbližších dňoch zrejme ešte zvýši.