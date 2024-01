OSN tvrdí, že Izrael blokuje dodávky pomoci do nemocníc na severe Gazy

Ženeva 12. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v piatok uviedla, že Izrael blokuje vstup humanitárnych konvojov do severnej časti Pásma Gazy, čím sťažuje dodanie potrebného paliva a ďalšej pomoci do nemocníc. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Operácie na severe (Gazy) sa stávajú čoraz náročnejšími," uviedol šéf úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Andrea De Domenico.



Agentúry OSN tvrdia, že ich konvoje s pomocou určenou pre sever Pásma Gazy sú zo strany Izraela podrobované pomalým a nepredvídateľným inšpekciám, pričom je potrebná náročná koordinácia so sieťou kontrolných stanovíšť.



Izrael tvrdí, že musí vykonávať dôkladné prehliadky vozidiel s humanitárnou pomocou, aby zamedzil tomu, že sa v nich budú pašovať zbrane pre palestínskych militantov.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že vo štvrtok sa jej konečne po dvoch týždňoch podarilo dostať do nemocnice Šifá, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v severnej časti Pásma Gazy.



Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus na sociálnej sieti X uviedol, že do nemocnice okrem iného dodali 9300 litrov paliva a ocenil, že sa v nej podarilo čiastočne obnoviť prevádzku.



Nemocnica Šifá v meste Gaza zastavila svoju prevádzku v novembri v dôsledku ťažkých bojov medzi izraelskou armádou a militantným hnutím Hamas, ktoré EÚ a USA považujú za teroristickú organizáciu. Pod nemocnicou sa podľa Izraela nachádzalo veliteľské centrum Hamasu.



Nemocnice, ktoré sú chránené na základe medzinárodného humanitárneho práva, sú terčmi izraelských útokov od začiatku vojny v Pásme Gazy, píše AFP. V súčasnosti je prevádzkyschopných len 15 z celkového počtu 36 nemocníc v Pásme Gazy. Väčšina z nich sa nachádza na juhu enklávy.



Izrael obviňuje hnutie Hamas, že má pod zdravotníckymi zariadeniami podzemné tunely a využíva ich ako riadiace strediská. Hamas to popiera.