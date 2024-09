OSN tvrdí, že Mjanmarská junta zvýšila represie voči opozícii

Ženeva 17. septembra (TASR) - Mjanmarská junta zvýšila represie voči opozícii v snahe upevniť si svoju pozíciu. Podľa najnovšej správy OSN zverejnenej v utorok, ktorá pokrývala obdobie od apríla 2023 do júna 2024, bolo zabitých viac ako 2000 ľudí a zadržaných viac ako 9000 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim sledovaným obdobím narástol počet takýchto úmrtí o 50 percent. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Vojenská junta vládne v Mjanmarsku od roku 2021, keď zvrhla vládu premiérky Aun Schan Su Ťij a uväznila ju. V krajine následne vypukli celoštátne protesty, ktoré armáda násilne potlačila.



Protestné hnutie sa odvtedy zmenilo na rozširujúcu sa ozbrojenú vzburu. Na rozsiahlych územiach krajiny v súčasnosti zúria boje, v ktorých etnické ozbrojené skupiny a prodemokratické Ľudové obranné sily (PDF) bojujú proti armáde.



Podľa správy vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka bolo od prevratu zabitých 5350 civilistov, pričom 2414 zahynulo vinou junty počas obdobia, ktoré OSN v správe sledovala. Správa je čiastočne založená na rozhovoroch so stovkami obetí a svedkov. Tieto rozhovory sa uskutočnili diaľkovo, keďže vyšetrovatelia nemajú prístup do krajiny, píše Reuters.



Najnovšia správa OSN tiež tvrdí, že od prevratu bolo zadržaných takmer 27.400 osôb, pričom počas predchádzajúceho sledovaného obdobia zadržali viac ako 9000 osôb. Mnohí zo zadržaných sa údajne nachádzajú vo vojenských výcvikových centrách, uviedla správa. Medzi zadržanými sú aj deti, ktoré úrady zadržali, keď sa nepodarilo lokalizovať ich rodičov. Údajne šlo o "formu trestu za zapojenie do aktivít politickej opozície". Správa tiež opisuje prípady mučenia.



Hovorkyňa úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Liz Throssellová uviedla, že od prevratu zomrelo vo väzbe najmenej 1853 ľudí vrátane 88 detí. Podľa Throssellovej mnohé z týchto osôb zomreli po násilných výsluchoch či v dôsledku odmietnutia prístupu k zdravotnej starostlivosti.