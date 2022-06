OSN tvrdí, že novinárku televízie al-Džazíra zabila izraelská strela

New York 24. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov v piatok uviedla, že výstrel, ktorý v máji zabil reportérku panarabskej spravodajskej televízie al-Džazíra, vypálili izraelské sily. Informuje o tom agentúra AFP.



Šírín abú Aklaová, 51-ročná Američanka palestínskeho pôvodu, bola uznávanou spravodajkyňou al-Džazíry. Smrteľne ju zranili 11. mája pri tom, keď spravodajsky pokrývala operáciu izraelskej armády v utečeneckom tábore Džanín ležiacom na severe Predjordánska, pričom mala na sebe vestu s označením "tlač".



"Zistili sme, že výstrely, ktoré zabili abú Aklaovú, pochádzajú od izraelských bezpečnostných síl," povedala novinárom v Ženeve hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) Ravina Shamdasaniová. Za "veľmi znepokojivú" označila skutočnosť, že izraelské úrady príslušné vyšetrovanie nevykonali.



"My v Úrade vysokého komisára OSN pre ľudské práva sme ukončili nezávislé vyšetrovanie incidentu. Výstrely, ktoré zabili abú Aklaovú a zranili jej kolegu Alího Sammúdího, pochádzali od izraelských bezpečnostných síl a nie z bezhlavej paľby ozbrojených Palestínčanov, ako to pôvodne tvrdili izraelské úrady," uviedla.



Dodala, že zistenia vychádzajú z informácií od izraelskej armády aj od palestínskeho generálneho prokurátora. "Neobjavili sme žiadnu informáciu, ktorá by naznačovala, že v bezprostrednej blízkosti novinárov došlo k aktivite ozbrojených Palestínčanov," uviedla ďalej Shamdasaniová.



OHCHR v súlade s metodikou pre monitorovanie ľudských práv preveroval fotografie, zvukový aj videozáznam z miesta činu, ktoré aj navštívil. Incident konzultoval s odborníkmi, preveroval tiež komunikáciu úradov a vypočul svedkov.



Podľa jeho zistení prišlo v osudný deň krátko po 6.00 h ráno miestneho času k západnej bráne tábora Džanín sedem novinárov. Štyria z novinárov zabočili približne o 6.30 na jednu z ulíc, pričom na nich bolo zo smeru, kde sa nachádzali izraelské bezpečnostné sily, "vystrelených niekoľko zdanlivo dobre mierených guliek". "Jedna guľka zasiahla Alího Sammúdího do ramena, ďalšia guľka zasiahla abú Aklaovú do hlavy a okamžite ju zabila," uvádza OHCHR.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová vyzvala Izrael, aby vyšetril jednak tento prípad, ako aj zabitia všetkých ďalších osôb, ku ktorým prišlo pri jeho operáciach v Predjordánsku a Gaze.