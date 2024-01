OSN: Už niekoľko dní nedokážeme doručiť pomoc na sever Pásma Gazy

Gaza 5. januára (TASR) — Humanitárnym organizáciám sa už niekoľko dní nedarí doručiť životne dôležitú pomoc na sever Pásma Gazy. Tvrdí to Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), informuje TASR na základe piatkovej správy agentúry DPA.



OCHA v noci na piatok informoval, že OSN a jej partnerské organizácie nedokážu už štyri dni dopraviť humanitárnu pomoc severne od rieky Wádí Gaza. Táto pomoc zahŕňa aj lieky, ktoré by mohli na jeden mesiac pokryť potreby približne 100.000 ľudí. Jedným z dôvodov sú prebiehajúce boje, ktoré im prístup do oblasti znemožňujú.



OCHA v tejto súvislosti vyzval na okamžité zaistenie bezpečného, trvalého a neobmedzeného prísunu humanitárnej pomoci do oblastí ležiacich severne od Wádí Gaza, ktoré sú od juhu Pásma Gazy odrezané už viac ako mesiac.



V Pásme Gazy prebieha už tri mesiace vojna medzi Izraelom a militantným islamistickým hnutím Hamas. Podľa ministerstva zdravotníctva kontrolovaného Hamasom počet zabitých Palestínčanov presiahol 22.400, pričom väčšinu obetí tvoria civilisti.



Invázia izraelskej armády v tejto palestínskej enkláve je odpoveďou na útoky, ktoré 7. októbra uskutočnili ozbrojenci z Hamasu a ďalších militantných skupín v Izraeli. Pri útokoch zahynulo približne 1200 ľudí vrátane vyše 800 civilistov. Ďalších zhruba 250 ľudí militanti uniesli.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.