OSN: Ukrajina má od začiatku invázie o osem miliónov obyvateľov menej

Kyjev 22. októbra (TASR) - Populácia Ukrajiny sa od začiatku invázie ruských síl vo februári 2022 zmenšila odhadom o viac než osem miliónov obyvateľov. V piatok o tom informoval Populačný fond OSN (UNFPA), píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Na Ukrajine podľa fondu neprebehlo sčítanie obyvateľstva, no je zrejmé, že vo vojnou zmietanej krajine došlo k dramatickému poklesu populácie. Od roku 2014, keď Rusko anektovalo Krymský polostrov, je to už odhadom viac než desať miliónov.



Regionálna riaditeľka UNFPA pre východnú Európu a Strednú Áziu Florence Bauerová zdôraznila, že pokles sa prejavoval "od začiatku invázie" Ruska na Ukrajinu pred viac než dvomi rokmi.



Ukrajina mala už pred vojnou jednu z najnižších mier pôrodnosti v Európe a podobne ako mnoho iných krajín vo východnej Európe podľa Bauerovej zaznamenala zmenšovanie populácie v dôsledku odchodu mladých ľudí, ktorí sa snažia hľadať príležitosti inde.



Od začiatku vojny však z krajiny utieklo približne 6,7 milióna ľudí, zatiaľ čo pôrodnosť klesla na približne jedno dieťa na ženu, poznamenala Bauerová s tým, že ide o jednu z najnižších mier na celom svete. Zdôraznila, že je to oveľa menej ako teoretická miera reprodukcie – 2,1 dieťaťa –, ktorú musí mať každá žena v priemere, aby sa zachovala veľkosť populácie.



Vojna si podľa nej tiež vyžiadala "niekoľko desaťtisíc obetí", čo takisto prispieva k nepriaznivej situácii.