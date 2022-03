OSN: Ukrajinskí utečenci by nemali byť nútení k evakuácii do Ruska

New York 7. marca (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok kritizovala ruský návrh humanitárnych koridorov pre vojnových utečencov z Ukrajiny, ktoré viedli do Ruska. Ako informovala agentúra DPA, hovorca OSN Stéphane Dujarric poukázal na dôležitosť toho, aby "ľudia mohli ísť tam, kam sa rozhodnú a kde je to bezpečné".



Dujarric komentoval vyhlásenie ruského ministerstva obrany, ktoré v pondelok oznámilo, že otvorí evakuačné koridory z ukrajinských miest Kyjev, Charkov, Sumy a Mariupol. Utečenci by sa štyrmi z týchto koridorov dostali do Ruska a Bieloruska, len dva - z Mariupolu do Záporožia a z mesta Sumy do Poltavy - smerovali na územie Ukrajiny.



Ukrajina tento plán kritizovala. Deklarovala, že Rusko sa takto snaží prinútiť civilné obyvateľstvo z obkľúčených miest, aby odišlo na územie Ruska a Bieloruska.



Kyjev tiež vyslovil obavy, že ľudia, ktorí by využili tieto koridory, by sa mohli stať obeťou provokácií, mohli by ich zajať ako rukojemníkov alebo by ich ruská armáda mohla využiť ako ľudské štíty.



Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí podľa televízie Sky News tvrdí, že ruskí vojaci v pondelok popoludní aj napriek prísľubu o otvorení humanitárnych koridorov pokračovali v raketovom ostreľovaní ukrajinských miest vrátane Kyjeva a Mariupola. Rezort diplomacie vo svojom vyhlásení upozornil, že toto ostreľovanie "bráni bezpečnému prechodu humanitárnych kolón s ukrajinskými a cudzími občanmi, ako aj dodávke liekov a potravín."



Podľa Dujarrica do Moskvy medzičasom pricestoval tím z Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). OSN podľa svojho hovorcu naďalej vyzýva na bezpečný a nepretržitý prístup do všetkých oblastí konfliktu.



Britská analytička Deborah Haynesová, ktorá spolupracuje so Sky News a momentálne sa nachádza v Ľvove ležiacom na západe Ukrajiny, pripomenula, že Ruskom prezentovaný plán týkajúci sa Ukrajiny je podobný tomu, ktorý Moskva v roku 2016 realizovala v Sýrii.



Rusko tam vtedy zasiahlo, aby pomohlo režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Použitá bola veľmi podobná taktika - ostreľovanie z ťažkých zbraní, delostrelecká paľba a nálety na oblasti obývané civilistami. "Potom nasledovalo otvorenie takzvaných humanitárnych koridorov do oblastí, ktoré ovládal Asad," povedala Haynesová. Dodala, že "zábery na utečencov utekajúcich do Ruska by mohli byť pre (ruského prezidenta) Vladimira Putina prínosné z propagandistického hľadiska".



Na margo celkovej humanitárnej situácie na Ukrajine Haynesová povedala: "Niektorým ľuďom sa míňa jedlo, voda, nemajú elektrinu - a v tejto krajine je zima. Nefunguje zásobovanie liekmi. Je to naozaj zúfalá situácia".