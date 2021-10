OSN upozornila na bezprecedentnú podvýživu v etiópskom Tigraji

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Addis Abeba 1. októbra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) upozornila na "bezprecedentnú" podvýživu tehotných a dojčiacich žien vo vojnou zmietanom etiópskom štáte Tigraj. Uviedla to vo štvrtok v správe zverejnenej len niekoľko hodín po tom, čo tamojšia vláda vyvolala pobúrenie vyhostením vyskopostavených predstaviteľov OSN. Informuje o tom agentúra AFP.Najnovšia správa Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci tiež opisuje "alarmujúcu" podvýživu medzi deťmi v čase rastúcich obáv z masového hladomoru zhruba 11 mesiacov po vypuknutí konfliktu v severnej Etiópii.uvádza sa v dokumente, ktorý zverejnili na internete.Úroveň miernej podvýživy medzi deťmi vo veku do piatich rokovpíše sa v správe.Etiópia vo štvrtok oznámila, že vyhostí sedem vysokopostavených predstaviteľov OSN za "zasahovanie" do svojich vnútorných záležitostí. Medzi vyhostenými sú miestni riaditelia Detského fondu OSN (UNICEF) a jeho úrad na koordináciu humanitárnych záležitostí, pripomína AFP. Na opustenie Etiópie dostali lehotu 72 hodín.Generálny tajomník OSN Atónio Guterres v reakcii na to povedal, že je týmto rozhodnutím. Diplomatické zdroje uviedli, že v piatok sa v súvislosti so situáciou uskutoční za zatvorenými dverami mimoriadne zasadanie Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).Tigraj je dejiskom bojov od vlaňajšieho novembra, keď tam etiópsky premiér Abiy Ahmed, laureát Nobelovej ceny za mier z roku 2019, vyslal armádu, aby odstavila od moci Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF). Abiy obvinil TPLF z prípravy útokov na základne etiópskej armády. Konflikt si podľa svetovej organizácie už vyžiadal tisíce obetí a vyvolal v regióne hlbokú humanitárnu krízu.Samotný Tigraj dostávala len desať percent pomoci, ktorú potrebuje, píše AFP. OSN v júli upozornila, že 400.000 ľudí v regióneEtiópski predstavitelia z marenia prejazdu humanitárnych konvojov obviňujú povstalcov z TPLF. Pre AFP však jeden z hovorcov amerického ministerstva zahraničných vecí minulý týždeň uviedol, že prístup k nevyhnutným zásobám a službáma existujú