OSN upozorňuje na bezprecedentný nárast civilných obetí v Afganistane

Kábul 26. júla (TASR) - Organizácia Spojených národov upozornila, že ak sa v Afganistane nezastaví ofenzíva hnutia Taliban, môže to viesť k najvyššiemu počtu civilných obetí v tejto stredoázijskej krajine za uplynulých viac než desať rokov. Píše o tom agentúra AFP.



Miera násilia vzrastá od konca mája, keď súčasne s odchodom medzinárodných jednotiek spustili vzbúrenci bojové operácie na území celého Afganistanu.



Podľa v pondelok zverejnenej správy Asistenčnej misie OSN v Afganistane (UNAMA) o civilných obetiach v prvej polovici roka 2021 sa očakáva, že počet obetí v radoch civilistov dosiahne najvyššiu ročnú úroveň od začiatku vedenia záznamov spred vyše desiatky rokov.



Misia tiež upozornila, že za štvrtinu všetkých civilných obetí sú zodpovední afganskí vojaci a provládne jednotky, píše AFP. "Bezprecedentné veľa afganských civilistov zahynie alebo bude zmrzačených v prípade, ak nebude potlačené násilie," uviedla vo vyhlásení šéfka UNAMA Deborah Lyonsová.



"Vyzývam vodcov Talibanu a Afganistanu, aby brali do úvahy pochmúrnu a mrazivú trajektóriu konfliktu a jeho zničujúci vplyv na civilné obyvateľstvo," dodala.



Počas prvého polroka 2021 zahynulo v Afganistane zhruba 1659 civilistov a ďalších 3254 utrpelo zranenia. Znamená to 47-percentný nárast v porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajšieho roka, uvádza sa v správe UNAMA. Nárast počtu civilných obetí bol zvlášť prudký v máji a júni, keď Taliban začal s ofenzívami.



"Mimoriadne šokujúce a hlboko znepokojujúce je, že takmer polovicu všetkých civilných obetí tvoria ženy, dievčatá a chlapci," uviedla misia s tým, že za 64 percent obetí v radoch civilistov sú zodpovedné protivládne elementy v Afganistane.