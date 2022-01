OSN upozorňuje na dôsledky vlny chladu pre presídlencov v Sýrii

New York 25. januára (TASR) - Organizácia Spojených národov v pondelok upozornila na osud mnohých z takmer troch miliónov vysídlencov v Sýrii, ktorí teraz žijú v neľudských podmienkach - najnovšie v dôsledku snehovej víchrice, ktorá sa prehnala regiónom na severe Sýrie. OSN vyzvala medzinárodné spoločenstvo, aby podniklo opatrenia na záchranu týchto ľudí.



"Nikto by nemal žiť v týchto podmienkach", je to "absolútne neprijateľné," povedal novinárom Mark Cutts, zástupca regionálneho koordinátora OSN pre humanitárne operácie v Sýrii. Dodal, že OSN je "mimoriadne znepokojená" osudom 2,8 milióna vysídlencov v Sýrii.



V podobných podmienkach sa však teraz ocitli aj utečenci v ďalších krajinách regiónu: v Iraku, Jordánsku či Libanone, ktoré tiež zasiahla bezprecedentná vlna mrazivého počasia.



Väčšina ľudí v utečeneckých táboroch na severe Sýrie žije v stanoch, z ktorých mnohé sa rúcajú pod ťarchou snehu. Iné oblasti v Sýrii, kde tiež žijú vnútorní presídlenci, teraz zažívajú výdatné dažde alebo teploty pod bodom mrazu.



Minulý rok Organizácia Spojených národov požiadala štáty sveta o viac ako štyri miliardy dolárov na humanitárnu pomoc v Sýrii, ale podľa Cuttsa vybrala len 45 percent z tejto sumy.



Pre nedostatok vybavenia sa odpratávanie snehu vykonávalo ručne, uviedol ako príklad Cutts, keď vyzýval pomôcť tak, aby bolo možné nahradiť stany pevnejšími prístreškami so stabilnou konštrukciou.



Región Idlib, kde žije zhruba 2,8 milióna vysídlených osôb, je poslednou enklávou v Sýrii, ktorá bojuje proti režimu v Damasku.



Humanitárna pomoc sa tam dostáva najmä cez turecko-sýrsku hranicu, a to na základe osobitného povolenia OSN, ktorého platnosť vyprší v júli.