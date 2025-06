OSN upozorňuje na nárast násilia na deťoch v konfliktných zónach

New York 20. júna (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) vo štvrtok upozornila, že násilie páchané na deťoch v konfliktných zónach dosiahlo v roku 2024 „bezprecedentnú úroveň“. Na zoznam závažných porušovateľov práv detí zároveň zaradila koalíciu gangov v Haiti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„V roku 2024 dosiahlo násilie páchané na deťoch v ozbrojených konfliktoch bezprecedentnú úroveň, pričom počet závažných porušení ich práv sa v porovnaní s rokom 2023 zvýšil o 25 percent,“ uvádza sa vo výročnej správe generálneho tajomníka organizácie Antónia Guterresa. Najväčší počet závažných porušení práv detí zaznamenali v v Palestíne, Konžskej demokratickej republike, Nigérii a v Haiti.



Na zoznam závažných porušovateľov práv detí OSN zaradila koalíciu haitských gangov známu ako Viv Ansanm (Spolužitie). Organizácia uviedla, že členovia gangov miestne deti verbovali, využívali, zabíjali mrzačili a páchali na nich sexuálne násilie.



OSN celkovo minulý rok v Haiti identifikovala 2269 prípadov závažného porušovania práv 1373 detí. V 213 prípadoch došlo k ich zabitiu, v 302 k ich verbovaniu do gangov a zaznamenali aj 566 prípadov sexuálneho násilia.



„Som nesmierne znepokojený nárastom závažných porušení práv detí, najmä počtom prípadov ich verbovania a využívania, sexuálneho násilia, únosov a odopierania prístupu k humanitárnej pomoci ozbrojenými gangmi,“ uviedol v správe Guterres.



AFP pripomína, že gangy voľne pôsobia vo viacerých oblastiach v Haiti a ovládajú väčšinu hlavného mesta Port-au-Prince. Krajina sa už niekoľko rokov zmieta v chaose. Nemá prezidenta, parlament ani riadneho premiéra a vládne v nej prechodná rada, ktorá by mala pripraviť parlamentné voľby.