OSN upozorňuje na preťaženie zdravotníckych služieb v Pásme Gazy

Gaza 30. decembra (TASR) - Zdravotnícke služby v Pásme Gazy sú dlhodobo preťažené a ich úlohu ešte viac sťažuje nedávne vysídlenie obyvateľov nariadené izraelskými silami. Uviedol to v sobotu Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Hrozba výskytu chorôb sa zvyšuje v dočasných prístreškoch v Pásme Gazy, kde v stiesnených podmienkach žijú desaťtisíce osôb utekajúcich pred izraelským bombardovaním. Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v piatok na sociálnej sieti X uviedol, že infekcie dýchacích ciest a hnačka patria medzi najzávažnejšie ochorenia v týchto prístreškoch.



WHO v Pásme Gazy zaznamenala takmer 180.000 prípadov infekcií horných dýchacích ciest a 136.400 prípadov hnačky, pričom polovicu chorých tvoria deti do päť rokov. Organizácia tiež zaznamenala 55.400 prípadov vší a svrabu, 5330 prípadov ovčích kiahní a 42.700 prípadov kožných vyrážok.



Detský fond OSN (UNICEF) podľa OCHA dodal v piatok do Pásma Gazy 600.000 dávok vakcín. Cieľom je zabezpečiť očkovanie detí proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu počas budúceho roka aj napriek vojne.



Izraelská armáda pokračuje v bombardovaní v Pásme Gazy a v sobotu oznámila, že jej lietadlá a pozemné sily zaútočili na ciele v tejto enkláve.