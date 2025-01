OSN upozorňuje Trumpa na výhody čistej energie

Paríž 21. januára (TASR) - Výkonný tajomník OSN pre klimatické zmeny Simon Stiell v pondelok upozornil, že prechod na čisté energie je príležitosťou pre hospodársky rast. Ubezpečil, že dvere k Parížskej klimatickej dohode zostávajú otvorené, a dodal, že OSN víta konštruktívnu angažovanosť všetkých krajín.



Podľa agentúry AFP to Stiell uviedol v reakcii na vyhlásenie prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý vo svojom inauguračnom prejave v pondelok vo Washingtone oznámil, že USA opäť odstúpia od Parížskej dohody o klíme.



Rovnaké vyhlásenie urobil Trump aj na úvod svojho prvého funkčného obdobia v roku 2017. Tento krok neskôr zvrátil jeho nástupca v Bielom dome, demokrat Joe Biden.



Trump v pondelok avizoval, že plánuje v USA vyhlásiť stav energetickej núdze, a to v snahe podporiť ťažbu fosílnych palív - ropy a plynu -, od čoho si sľubuje pokles cien.



Stiell však v reakcii na to upozornil, že prechod na čisté energie je príležitosťou pre hospodársky rast. Argumentoval, že v oblasti čistej energie dochádza k rozmachu - s perspektívou ďalšieho rastu. Pristúpiť na Parížsku dohodu bude znamenať obrovské zisky, milióny pracovných miest vo výrobe a čistý vzduch, myslí si Stiell.



Upozornil, že ignorovanie týchto faktov "len posiela všetko to obrovské bohatstvo do konkurenčných ekonomík", zatiaľ čo klimatické katastrofy, ako sú suchá, požiare a superbúrky, sa stále zhoršujú, ničia majetok a firmy, zmenšujú produkciu potravín a spôsobujú infláciu cien v celej ekonomike.



Vedci sa zhodujú, že globálne teploty v dôsledku spaľovania fosílnych palív stúpli na bezprecedentnú úroveň, čo prispieva k čoraz závažnejším klimatickým katastrofám.



Globálne priemerné teploty za posledné dva roky prekročili kritickú hranicu otepľovania 1,5 stupňa Celzia, ktorú stanovila dohoda z Paríža, pripomenula AFP.



Trumpom avizované odstúpenie Spojených štátov od tejto klimatickej dohody niektoré médiá interpretujú ako ohrozenie celosvetového úsilia o obmedzenie globálneho otepľovania. USA sú pritom po Číne druhým najväčším znečisťovateľom na svete.