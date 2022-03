OSN určila členov vyšetrovacej komisie pre vojnové zločiny na Ukrajine

New York 30. marca (TASR) - OSN poverila v stredu troch odborníkov na ľudské práva vyšetrovaním možných vojnových zločinov a iných porušení medzinárodného práva zo strany ruských vojakov na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy denníka The Guardian.



Nezávislá komisia, ktorú vedie 71-ročný nórsky sudca Erik Mose, má od OSN mandát "vyšetriť všetky hlásené porušenia ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva a ostatné súvisiace zločiny spáchané počas agresie Ruskej federáciu voči Ukrajine", píše sa vo vyhlásení OSN. Mose bol v rokoch 2003 - 2007 predsedom Trestného tribunálu OSN pre Rwandu (ICTR).



Ukrajina a jej západní spojenci obviňujú ruské ozbrojené sily zo zabíjania a trýznenia civilistov, čoho sa dopúšťajú ostreľovaním a obliehaním ich domovov, najmä v juhoukrajinskom prístavnom meste Mariupol. Moskva oficiálne popiera, že by sa zameriavala na civilistov.



Na sociálnych sieťach však koluje aj videozáznam, ktorý zachytáva, ako ukrajinskí vojaci zle zachádzajú s ruskými zajatcami. Kyjev pravosť tohto videa spochybnil, no zároveň uviedol, že páchateľov potrestá, ak sa nakoniec preukáže jeho autentickosť.



Ako pripomína agentúra Reuters, Rada OSN pre ľudské práva (UNHRC) o zriadení tejto komisie rozhodla 4. marca v reakcii na žiadosť Ukrajiny a jej spojencov. Komisia dostala na vyšetrovanie jeden rok, dodáva The Guardian.



Svoj vlastný vyšetrovací tím, ktorý sa bude zaoberať vojnovými zločinmi, zločinmi proti ľudskosti a inými zločinmi páchanými na Ukrajine vytvorili za pomoci európskej agentúry Eurojust aj Poľsko, Litva a Ukrajina.