OSN: USA musia odvolať zaradenie húsíov na teroristický zoznam

New York 14. januára (TASR) - Spojené štáty musia odvolať rozhodnutie zaradiť jemenských povstalcov známych ako húsíovia na svoj zoznam teroristických skupín, aby sa predišlo riziku hladomoru, aký nenastal už celé desaťročia. Bezpečnostnej rade OSN to vo štvrtok povedal vedúci Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí a núdzovej pomoci Mark Lowcock.



"Aké budú pravdepodobné humanitárne dôsledky (rozhodnutia USA)? Odpoveď je hladomor takého rozsahu, aký sme nevideli takmer 40 rokov," povedal Lowcock, citovaný agentúrou AFP. "Čo by tomu zabránilo? Zrušenie tohto rozhodnutia," dodal.



USA už na húsíov, ktorí ovládajú veľkú časť Jemenu, uvalili sankcie. Ich zaradenie na zoznam teroristických skupín, ktoré administratíva dosluhujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa oznámila v pondelok, však zrejme odradí zahraničné subjekty od kontaktov s húsíami.



Lowcock tvrdí, že povolenia a výnimky navrhnuté Washingtonom, ktoré majú naďalej zabezpečovať bezproblémové dodanie humanitárnej pomoci, nebudú stačiť na to, aby riziku vzniku hladomoru skutočne zabránili.



Humanitárne skupiny, ako americkí demokrati varovali, že zaradenie húsíov na teroristický zoznam vážne naruší úsilie o riešenie situácie v Jemene, ktorú OSN označuje za najväčšiu humanitárnu krízu na svete.



Spomínané rozhodnutie nadobudne účinnosť 19. januára, deň pred Bidenovou inauguráciou zvoleného prezidenta Joea Bidena.