OSN: USA znepokojilo prípadné nasadenie vojakov KĽDR na Ukrajine

New York 22. októbra (TASR) - V prípade, že by Severná Kórea vyslala svojich vojakov na Ukrajinu, aby tam bojovali po boku Ruska, by išlo o "nebezpečný a nanajvýš znepokojujúci vývoj", uviedli v pondelok Spojené štáty na pôde Bezpečnostnej rady OSN. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Konzultujeme so svojimi spojencami a partnermi o dôsledkoch takéhoto dramatického kroku," povedal pred 15-člennou bezpečnostnou radou námestník veľvyslanca USA pri OSN Robert Wood.



Aj generálny tajomník NATO Mark Rutte varoval v pondelok Severnú Kóreu pred nasadením jej vojakov do vojny na Ukrajine po boku Ruska. Tento krok by predstavoval "zásadnú eskaláciu" toho konfliktu, napísal Rutte na platforme X.



Reagoval tým na minulotýždňové oznámenie juhokórejskej tajnej služby, podľa ktorej Severná Kórea vyslala do Ruska 1500 vojakov, ktorí tam momentálne absolvujú výcvik a následne budú vyslaní na front na Ukrajine.



Juhokórejská agentúra Jonhap predtým s odvolaním sa na tajné služby informovala, že Pchjongjang chce na front poslať celkovo 12.000 vojakov vrátane príslušníkov špeciálnych jednotiek. Podobne sa vyjadril aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Rusko takéto tvrdenia poprelo.



Biden je znepokojený únikom dokumentov o plánovej izraelskej odvete voči Iránu



Prezident USA Joe Biden je vážne znepokojený únikom tajných dokumentov, ktoré obsahovali informácie o prípravách možného odvetného útoku Izraela na Irán. Uviedol to v pondelok hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Kirby povedal, že Bidenova administratíva stále nevie, či tajné dokumenty, ktoré sa dostali na verejnosť, boli hacknuté. Dodal, že Washington nemá informácie o úniku ďalších informácií. Záležitosť vyšetruje Pentagón.



"Prezident je hlboko znepokojený akýmkoľvek únikom utajovaných informácií na verejnosť. To by sa nemalo stávať a je neprijateľné, keď sa to stane," uviedol hovorca.



V dokumentoch americkej Národnej agentúry pre geopriestorové spravodajstvo (NGA) a Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA) sa uvádza, že Izrael presúva vojenské prostriedky, aby mohol uskutočniť vojenský úder v odpovedi na raketový útok Iránu z 1. októbra.



Informácie boli dostupné v rámci aliancie spravodajských služieb Five Eyes, ktorej členmi sú Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Kanada, Austrália a Nový Zéland. Dokumenty označené ako prísne tajné sa objavili na platforme Telegram.