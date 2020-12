OSN: Utečencov a vysídlených osôb je už viac ako 80 miliónov

Ženeva 9. decembra (TASR) - Počet utečencov a vnútorne vysídlených osôb vo svete sa v polovici tohto roka vyšplhal na viac ako 80 miliónov. Vyplýva to z odhadov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), informovala v stredu agentúra DPA.



Násilnosti v Sýrii, Kongu, Mozambiku, Somálsku a Jemene spôsobili od januára vysídlenie viac ako 500.000 ľudí, uviedli v stredu v Ženeve predstavitelia UNHCR. Vysoký počet ľudí musel svoje domovy opustiť aj v regióne afrického Sahelu, kde civilisti utekali pred brutálnym násilím vrátane zabíjania a znásilňovania.



UNHCR poznamenal, že obmedzenia na hraniciach v 168 krajinách sveta zavedené v apríli z dôvodu pandémie koronavírusu utečencom výrazne sťažili možnosť dostať sa do bezpečia.



Počet žiadostí o azyl klesol v prvej polovici tohto roka o tretinu v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Mimoriadne sa znížil i počet utečencov, ktorí sa mohli vrátiť do vlasti (do konca júna ich bolo len 800.000), ako aj tých, ktorým bolo ponúknuté trvalé presídlenie do iných krajín (17.400). Od marca do júna sa totiž pre pandémiu COVID-19 takéto presídlenia nekonali.



Vysoký komisár OSN pre utečencov Filippo Grandi uviedol, že za posledných desať rokov sa počet ľudí násilne vyhnaných zo svojich domovov zdvojnásobil. Upozornil na to, že medzinárodnému spoločenstvu sa nedarí zachovávať mier na svete.