OSN: Útoky húsíjských povstalcov musia prestať

New York 18. februára (TASR) - Útok húsíjských povstalcov na poslednú baštu jemenskej vlády na severe krajiny sa musí zastaviť, povedal vo štvrtok vyslanec OSN pre Jemen Martin Griffiths. Varoval zároveň pred možnou humanitárnou katastrofou. Uviedla to agentúra AFP.



"Boje, ktoré majú dosah až na tábory s vnútorne vysídlenými osobami, ohrozujú milióny civilistov," povedal vyslanec Griffiths o útoku na mesto Márib Bezpečnostnej rade OSN prostredníctvom videokonferencie.



"Použitie sily pri snahe o získanie teritória ohrozuje vyhliadky mierového procesu," uviedol Griffiths.



Iránom podporovaní húsíovia tento mesiac obnovili ofenzívu s cieľom obsadiť na ropu bohatý Márib, ležiaci 120 kilometrov od jemenskej metropoly Saná, ktorú povstalci ovládajú. Strata tohto mesta by bola závažným úderom pre jemenskú vládu, ktorú podporuje Saudskou Arábiou vedená vojenská koalícia. Počet obetí tamojších bojov nie je známy, objavili sa však správy o stovkách mŕtvych.