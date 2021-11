OSN uvoľnila núdzové fondy na pomoc civilistom v Etiópii

Ženeva 15. novembra (TASR) - Organizácia Spojených národov (OSN) v pondelok oznámila, že uvoľnila núdzové prostriedky na život zachraňujúcu humanitárnu pomoc a ochranu civilistov vo vojnou zmietanej Etiópii. Informovala o tom agentúra AFP.



Námestník generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti Martin Griffiths uviedol, že uvoľnených bolo dovedna 40 miliónov dolárov (34,9 milióna eur) určených na posilnenie núdzových operácií v etiópskom regióne Tigraj a zvyšku vojnou postihnutej severnej časti krajiny.



"Milióny ľudí v severnej Etiópii žijú na ostrí noža, kým sa humanitárna kríza zväčšuje a prehlbuje," upozornil Griffiths po návrate z Etiópie.



Rok bojov v Etiópii medzi tigrajskými vzbúrencami a vládnymi jednotkami spôsobil, že sa státisíce miestnych obyvateľov ocitli na pokraji hladomoru, pripomína AFP.



Etiópsky premiér Abiy Ahmed poslal vojakov do Tigraja vlani v novembri, aby porazil Tigrajský ľudový oslobodzovací front (TPLF). Tento krok prišiel v reakcii na útoky vzbúrencov na tábory armády.



Premiér a nositeľ Nobelovej ceny mieru z roku 2019 síce ohlásil rýchle víťazstvo, koncom júna však TPLF opätovne obsadil väčšinu územia Tigraja. Následne svoj vplyv rozšíril aj do regiónov Amhara a Afar.



TPLF, ktorý nevylúčil aj možný pochod na etiópske hlavné mesto Addis Abeba, požaduje ukončenie situácie, ktorú OSN nazýva de facto humanitárnou blokádou Tigraja. Do regiónu sa počas uplynulého mesiaca nedostala žiadna humanitárna pomoc, konštatuje AFP.



Napriek novému uvoľneniu núdzových prostriedkov však OSN upozornila, že humanitárne operácie v Etiópii tento rok čelia výpadku vo výške 1,3 miliardy dolárov vrátane 350 miliónov dolárov stále potrebných na zvládnutie krízy len v samotnom Tigraji.